Un Jour dans l'Histoire : 13h20 : L'art et l'érotisme sur Auvio

Nous sommes le 15 mai 1863, à Paris, au Palais des Champs-Elysées, annexe du Palais de l'Industrie.

C'est là, au Salon des refusés où se retrouvent les artistes écartés de la sélection de l'officiel Salon de peinture et de sculpture , qu'est exposé, pour la première fois, « Le Déjeuner sur l'herbe », un tableau d'Édouard Manet.

Il est décroché aussitôt mais accroché, à nouveau, l'année suivante, non sans susciter le scandale.

On y voit, rendez-vous compte, une femme nue « ordinaire », regardant le public, aux côtés de deux hommes habillés.

La scène se déroule dans un coin de campagne ensoleillé, les protagonistes sont venus piqueniquer, les restes du repas en font état, alors qu'une autre jeune femme, à peine couverte, se baigne avec volupté.

Dans l'article qu'il consacrera au peintre, quatre ans plus tard, Emile Zola écrit :

« (...) Cette femme nue a scandalisé le public, qui n'a vu qu'elle dans la toile.

Bon Dieu ! quelle indécence : une femme sans le moindre voile entre deux hommes habillés, mais quelle peste se dirent les gens à cette époque !

Le peuple se fit une image d'Édouard Manet comme voyeur.

Cela ne s'était jamais vu.

Et cette croyance était une grossière erreur, car il y a au musée du Louvre plus de cinquante tableaux dans lesquels se trouvent mêlés des personnages habillés et des personnages nus.

Mais personne ne va chercher à se scandaliser au musée du Louvre.

La foule s'est bien gardée d'ailleurs de juger « Le Déjeuner sur l'herbe » comme doit être jugée une véritable œuvre d'art ; elle y a vu seulement des gens qui mangeaient sur l'herbe, au sortir du bain, et elle a cru que l'artiste avait mis une intention obscène et tapageuse dans la disposition du sujet, lorsque l'artiste avait simplement cherché à obtenir des oppositions vives et des masses franches.

Les peintres, surtout Édouard Manet, qui est un peintre analyste, n'ont pas cette préoccupation du sujet qui tourmente la foule avant tout ; le sujet pour eux est un prétexte à peindre tandis que pour la foule le sujet seul existe.

Ainsi, assurément, la femme nue du « Déjeuner sur l'herbe » n'est là que pour fournir à l'artiste l'occasion de peindre un peu de chair. »

Le nu, la sensualité, l'érotisme dans l'art n'ont pas toujours fait scandale.

Revenons sur un long compagnonnage ...



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.





14 heures : The People United will never be defeated



De son propre aveu, le jour de juin 1973 où Frederic Rzewski entendit pour la première fois le chant révolutionnaire chilien « El Pueblo unido jamas sera vencido », il s'identifia pleinement à ce thème musical. « son chant incessant me poursuivit et resta coincé dans mon esprit » dira-t-il. Le pianiste et compositeur se lance alors dans une tâche complexe : utiliser les techniques de la musique savante occidentale pour réécrire cette chanson populaire et, et c'est là le véritable but de son entreprise, traduire, faire dire, faire ressentir par la musique instrumentale ce que le texte prenait en charge dans sa version originale. Il en résultera une œuvre politiquement engagée qui fera date.



Invité : Hugues Warin, professeur d'histoire du jazz au Conservatoire de Bruxelles

Une séquence réalisée par Jonathan Remy

