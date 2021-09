Un Jour dans l'Histoire : Ada Lovelace, pionnière de l'informatique sur Auvio

Nous sommes le 6 février 1841, à Londres.

Dans une lettre qu'elle adresse à sa mère, Ada Lovelace, fille de l'illustre poète George Byron, écrit :

« Je crois que je possède une singulière combinaison de qualités, qui semble précisément ajustées pour me prédisposer à devenir une exploratrice des réalités cachées de la Nature. »

L'année suivante, la jeune femme âgée de 27 ans, travaille à la description de ce que l'on appelle « la machine analytique », mise au point par le mathématicien, précurseur de l'informatique, Charles Babbage.

Machine jamais réalisée mais qui est l'un des ancêtres de l'ordinateur.

Ada note :

"De nombreuses personnes, qui ne s'y connaissent guère en mathématiques imaginent que, puisque le travail de la machine est de fournir ses résultats en notation numérique, la nature de ses processus soit, en conséquence, être arithmétique et numérique, plutôt qu'algébrique et analytique.

C'est là une erreur.

La machine peut manipuler et combiner des quantités numériques exactement comme si c'étaient des lettres ou n'importe quels autres symboles généraux; et en fait elle peut fournir des résultats en notation algébrique, pourvu qu'elle ait été alimentée de même.

Elle peut fournir simultanément trois ensembles de résultats, à savoir des résultats symboliques, numériques (c'est son principal objet) et des résultats algébriques en notation littérale. "

Elle observe encore :

« La Machine Analytique n'a aucune prétention à inventer quoi que ce soit.

Elle peut faire toutes les choses dont nous savons comment lui dire de les traiter.

Elle peut suivre les formules de l'analyse; mais elle n'a aucun pouvoir de découvrir quelque relation ou vérité analytique que ce soit.

Sa compétence est de nous assister en rendant disponible ce à quoi nous sommes familiarisés. "

Et d'ajouter :

"Mais il se peut qu'elle exerce une influence indirecte et réciproque sur la science d'une autre manière.

Car, en combinant ainsi les vérités et les formules de l'analyse [...], les relations et la nature de nombreux sujets de cette science se trouveront éclairées sous des jours différents, et de ce fait plus profondément explorées.

C'est indéniablement une conséquence indirecte, et quelque peu spéculative, d'une telle invention. "

Chemin faisant, au gré de ses observations, Ada Lovelace réalise le premier véritable programme informatique.

Elle est une pionnière.

Partons à sa rencontre...



Invitée : Eliane Van den Ende, historienne.



