Un Jour dans l'Histoire : Hommage à Jacques de Decker sur Auvio

Jacques De Decker (1945-2020) est un auteur multiple et grand connaisseur des lettres.

Germaniste de formation et parfait polyglotte, il a exercé ses talents dans l'écriture dramatique, dans le roman et la nouvelle, dans l'essai et la biographie et part à la rencontre des plus grands auteurs de l'histoire littéraire en traduisant ou en adaptant certaines de leurs œuvres.

De 1985 à 1990, il a dirigé le service culturel du journal « Le Soir » tout en poursuivant son œuvre de romancier (la Grande Roue, Parades amoureuses, le Ventre de la baleine), d'auteur dramatique (Petit Matin, Grand Soir, Tranches de dimanche, le Magnolia), d'essayiste (les Années critiques, En lisant, en écoutant) et de biographe (Wagner, Ibsen).

En 1997, il est élu secrétaire perpétuel de l'Académie royale de langue et de littérature françaises de Belgique

Retrouvons Jacques Decker à travers les archives de la Sonuma...



Une soirée de la Bibliothèque des Riches-Claires rend également en hommage à Jacques De Decker le mardi 7 septembre 2021 à 20 h00



