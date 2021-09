Un Jour dans l'Histoire : Les conquérants de la steppe sur Auvio

Nous sommes en 395, l'année durant laquelle les Huns, après avoir investi la zone est de l'actuelle Hongrie et la Dacie Romaine, càd la Roumanie, décident d'organiser un raid contre la partie orientale de l'Empire romain : Anatolie, Syrie Palestine.

Jérôme de Stridon futur Saint Jérôme, se trouve alors à Bethléem dont il s'enfuit dans l'espoir d'embarquer sur un navire et d'échapper à la horde qui pourrait arriver jusque-là.

Il rapporte :

« Depuis plus de vingt ans, l'on voit tous les jours couler du sang humain entre Constantinople et les Alpes Juliennes.

La Scythie, la Thrace, la Macédoine thessalonique, l'Achaïe, l'Epire, la Dalmatie, l'une et l'autre Pannonie, sont en proie aux Goths, aux Sarmates, aux Quades, aux Alains, aux Huns, aux Vandales, aux Marcomans.

Combien de femmes illustres, combien de vierges consacrées à Dieu, combien d'autres personnes du sexe, également distinguées par leur mérite et par leur naissance, ont été exposées aux emportements et aux outrages de ces hommes brutaux !

L'on a vu des évêques chargés de fers, les prêtres et les clercs égorgés, les églises détruites, les autels de Jésus-Christ changés en écuries, les reliques des martyrs enlevés de leurs tombeaux.

Partout ce n'était que deuil et que gémissement, et l'on était frappé en tous lieux et à toute heure de l'image affreuse d'une mort présente et inévitable ! »

Durant plus d'un millénaire, les guerriers de Haute Asie ont rythmé la vie d'une grande majorité des populations d'Eurasie et du Moyen-Orient.

Huns, Mongols, Timourides mais aussi les empires des Khazars, des Qarakhanides et quelques autres.

Comment ces modestes peuplades ont-elles pu imposer leur joug sur d'aussi vastes territoires ?

Pourquoi ces empires omnipotents ont-ils disparus les uns après les autres en laissant si peu de traces ?

Partons à la rencontre des conquérants de la Steppe...



Invité : Arnaud Blin, auteur de « Les conquérants de la Steppe - D'Attila au Khanat de Crimée Ve-XVIIIe siècle » ; Passés/Composés.



14 heures : Sur les traces de Georges Méliès, le magicien du cinéma 3/4



Avant d'inventer les premiers trucages de l'histoire du cinéma, Georges Méliès était magicien et proposait son univers féerique sur scène. L'invention du cinématographe par les frères Lumière va lui permettre de pousser plus loin les frontières de son imagination et de créer le spectacle cinématographique et les premières fictions.

Régine Dubois vous raconte la magie de Méliès en 4 épisodes



Intervenants : Frédéric Tabet , maître de conférence à L'université de Toulouse, spécialiste de l'histoire des trucages

Jacques Malthete Méliès, arrière-petit-fils de Georges

Archives: interviews d'André Méliès et de Madeleine Malthete Méliès, fils et petite fille de Georges

