Un Jour dans l'Histoire : Un village avant et pendant la Grande Guerre : Marche-Les-Dames sur Auvio

Nous sommes en 1919.

Dans un rapport écrit en réponse à un questionnaire envoyé par le chanoine Schmitz à l'ensemble des paroisses de l'Evêché de Namur, Jules Fay, curé de la paroisse de Wartet, relate l'ambiance de panique régnant au début de l'occupation allemande, dans la région.

Il écrit :

« Dès la fin de septembre 1914, quelques ouvriers de Wartet vont, malgré mes sollicitations, travailler aux tranchées que les Allemands faisaient dans la position fortifiée de Namur.

Pour ce faire, ils ne pouvaient pas encore arguer de la misère !

L'un d'eux alla solliciter auprès de M. l'abbé Pierret, le curé de Marche-les-Dames, une lettre de recommandation en allemand pour obtenir une place de surveillant des travaux de fortification !

Dans le courant des années d'occupation, moins de la moitié des ouvriers d'usine et des carrières ont travaillé sur place pour l'ennemi et ce n'était pas toujours les plus nécessiteux.

Aucun toutefois n'a travaillé pour eux durant toute la guerre.

Deux ouvriers seulement se sont engagés volontairement pour aller travailler trois mois en Allemagne.

(...) Personne dans la paroisse n'a été inquiété par la suite de dénonciation ou de lettres anonymes.

J'avais pris dès les premiers temps de l'occupation, la précaution de stigmatiser, souvent en chaire et dans mes visites dans la paroisse, ces procédés honteux et antipatriotiques.

(..) Je rappelais à tous leurs devoirs de parents, de soldat, de femme et de jeunes filles, etc. »

Situé entre les forts de Marchovelette et de Maizeret, Marche-les-Dames a connu l'une des pages les plus sombres de son histoire lors de la bataille de Wartet en août 1914.

Comment la population a-t-elle vécu ces moments tragiques : portrait d'un village avant et pendant la Grande Guerre.



Invité: Laurent Aidans, auteur de « Marche-les-Dames-Wartet, portrait d'un village pendant et après le Grande Guerre » paru aux éditions namuroises.



14 heures : Sur les traces de Georges Méliès, le magicien du cinéma 2/4



Avant d'inventer les premiers trucages de l'histoire du cinéma, Georges Méliès était magicien et proposait son univers féerique sur scène. L'invention du cinématographe par les frères Lumière va lui permettre de pousser plus loin les frontières de son imagination et de créer le spectacle cinématographique et les premières fictions.

Régine Dubois vous raconte la magie de Méliès en 4 épisodes



Intervenants : Frédéric Tabet , maître de conférence à L'université de Toulouse, spécialiste de l'histoire des trucages

Jacques Malthete Méliès, arrière-petit-fils de Georges

Archives: interviews d'André Méliès et de Madeleine Malthete Méliès, fils et petite fille de Georges

