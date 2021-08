Un Jour dans l'Histoire : Les écrivains américains à Paris dans l'entre-deux-guerres sur Auvio

Nous sommes le 11 octobre 1923, à Toronto.

Ernest Hemingway écrit à son amie Sylvia Beach :

« Nous avons une terrible nostalgie de Paris. »

Sa destinataire, originaire de Baltimore, qui a ouvert, quatre ans plus tôt, dans la capitale française, la librairie « Shakespeare and company » assure quant à elle :

« Je ne voulais pas quitter cette ville.

Je l'aimais tellement qu'à la pensée d'y rester et de devenir Parisienne à mon tour, je n'hésitai plus. »

Quant à Henry Miller, l'auteur de « Tropique du Cancer » et de « Jours tranquille à Clichy », il écrira, en 1944, dans ses « Lettres à Emil » :

« Mieux valait être un mendiant à Paris qu'un millionnaire à New York ».

Hemingway, Miller, Sylvia Beach, mais aussi Scott Fitzgerald, Anaïs Nin, Ezra Pound ou Gertrude Stein, représentants d'une brillante génération de la littérature américaine, vont s'installer, dès la fin de la Grande Guerre, dans la ville lumière.

Toutes et tous seront marqué.e.s par leur exil volontaire.

Que venaient-ils chercher à Paris ?

Que fuyaient-ils de cette Amérique en passe de devenir la première puissance mondiale ?



Invité : Ralph Schor, professeur émérite à l'université de Nice-Sophia Antipolis.

Auteur de « Le Paris des écrivains américains, 1919-1939 » aux éditions Perrin.





14 heures : Sur les traces de Georges Melies, le magicien du cinéma ¿



Avant d'inventer les premiers trucages de l'histoire du cinéma, Georges Melies était magicien et proposait son univers féerique sur scène. L'invention du cinématographe par les frères Lumiere va lui permettre de pousser plus loin les frontières de son imagination et de créer le spectacle cinématographique et les premières fictions.

Régine Dubois vous raconte la magie de Melies en 4 épisodes



Intervenants : Frédéric Tabet , maître de conférence à L'université de Toulouse, spécialiste de l'histoire des trucages

Jacques Malthete Méliès, arrière petit- fils de Georges

Archives: interviews d'André Melies et de Madeleine Malthete Melies, fils et petite fille de Georges

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire