Un Jour dans l'Histoire : Marie Curie et ses filles sur Auvio

Nous sommes le 22 mars 1948, à Philadelphie, dans le Sud-Est de la Pennsylvanie. Eve Curie, fille cadette de Pierre et Marie, doit participer à un hommage à sa mère. Elle s'inquiète des questions embarrassantes que les journalistes pourraient lui poser concernant les sympathies de sa sœur, Irène pour les communistes. Elle écrit alors son amie Helen Rogers Reid, femme de presse, propriétaire du fameux " New York Herald Tribune " : « Mes vraies relations avec ma sœur et son mari ne sont pas bonnes et se sont considérablement détériorées : nous nous voyons deux fois, trois fois par an , j'évite de discuter politique avec eux, et je sais, par d'autres sources, que mon beau-frère répète partout que mon journal a été « acheté par l'Amérique ». Cependant, ce ne sont pas des éléments qui devraient être rendus publics, et spécialement pas sur une terre étrangère où ma sœur se retrouve elle-même en difficulté. Mon cœur saigne quand je pense à ma pauvre mère dont la mémoire est entraîné dans tout cela. » Quelles ont été les relations entre Marie Curie et ses deux filles. De quelle manière Irène et Eve ont-elles été éduquées. Comment celles-ci se sont-elles entendues ? L'aînée suivra la voie scientifique de sa mère et deviendra, à son tour, prix Nobel de chimie, la seconde choisira les lettres et la diplomatie. Toutes les trois auront une vie hors norme et complexe. Une trajectoire marquée par l'engagement. Suivons Marie Curie et ses filles...



Invitée : Claudine Monteil, autrice de « Marie Curie et ses filles » aux éditions Calmann-Lévy.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire