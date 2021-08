Un Jour dans l'Histoire : Les voyages de l'empereur Hadrien sur Auvio

Nous sommes le 10 juillet 138, à Baia, une station balnéaire de l'antiquité romaine, aujourd'hui située en Campanile, au nord du golfe de Naples. C'est là que meurt l'empereur Hadrien. De ce représentant de la dynastie des Antonins, le haut fonctionnaire et historien Flavius Eutropius dira, au IVe siècle, dans son « Abrégé de l'histoire romaine » : « Au reste, il maintint la paix pendant tout le temps de son règne ; il combattit seulement une fois par l'entremise d'un de ses capitaines. Il fit tout le tour du monde romain et y édifia de nombreuses constructions ». Hadrien, en effet, inaugure une politique de paix et entend perfectionner l'administration. De cet amoureux des arts et des lettres, Marguerite Yourcenar, dans ses « Mémoires d'Hadrien », dresse le portrait d'un souverain conscient de la mission universelle de Rome et lui fait dire : « Il m'arrive de penser que les grands hommes se caractérisent justement par leur position extrême, où leur héroïsme est de se tenir toute la vie.

Ils sont nos pôles, ou nos antipodes. J'ai occupé toutes les positions extrêmes tour à tour, mais je ne m'y suis pas tenu; la vie m'en a toujours fait glisser. » Empereur pacificateur mais à la poigne de fer, poète, philosophe, bâtisseur, dévasté par la mort de son amant, Hadrien ne fut pas populaire au sein des élites dirigeantes. Nous allons partir sur ses traces...

Invité : Sébastien Polet, de l'asbl Roma

