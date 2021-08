Un Jour dans l'Histoire : Jacques Cartier, premier explorateur à remonter le Fleuve sur Auvio

Nous sommes le 20 avril 1534, à Saint-Malo.

Chargés de soixante hommes et d'une bonne dose d'espoir, deux navires de soixante tonneaux chacun quittent le port.

Comme de coutume, avant le départ, les équipages ont assisté à une et remis leur âme à dieu.

Ils ont juré, sur les Evangiles, fidélité « au service du roi sous la charge du capitaine Jacques Cartier ».

L'objectif de cette expédition est de découvrir un passage vers l'Asie, via l'Atlantique Nord.

On a longtemps présenté Cartier comme le découvreur du Canada.

On sait, aujourd'hui, que d'autres l'ont précédé sur le littoral.

Ainsi, vers l'an 1000, des Vikings, venus du Groenland, ont abordé la pointe septentrionale de Terre-Neuve.

Mais le navigateur breton est le premier à avoir remonté ce qu'il décrira comme « le plus grand fleuve qu'on ait jamais vu », le Saint-Laurent, ouvrant ainsi la route de l'exploration du continent nord-américain par l'intérieur.

La traversée transatlantique reste au XVIe siècle une aventure extraordinaire dont le prestige rejaillit sur les marins qui l'ont entreprise et qui en sont revenus sains et saufs.

Accompagnons l'un des plus fameux d'entre eux : Jacques Cartier...





Avec nous : Jean-Micher Demetz auteur de « Cartier » ; Tallandier.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire