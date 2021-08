Un Jour dans l'Histoire : L'AFFAIRE GABRIELLE RUSSIER : L'AMOUR ET L'OPINION sur Auvio

Nous sommes le 8 septembre 1969, en ouvrant le numéro 948 du magazine hebdomadaire « L'Express », on note que la semaine précédente a été marquée, dans le monde, par la mort d'Ho Chi Minh et le coup d'État en Libye et, en France, par l'affaire Gabrielle Russier .

A ce propos, sous la plume de Colette Gouvion qui titre son article « Histoire d'un crime », on peut lire ceci :

« Tout est en ordre.

Gabrielle Russier, ce jeune professeur qui osa étaler publiquement sa passion partagée pour un de ses élèves, ne reprendra pas son poste, le 15 septembre, au lycée Nord de Marseille.

Biffé d'un trait, le mauvais exemple !

Et le procureur général n'aura pas même eu besoin, pour cela, d'obtenir, comme il le souhaitait, de la cour d'appel, l'aggravation de la peine - un an de prison avec sursis, pour détournement de mineur - qu'elle avait encourue en juillet.

L'action de la justice s'est éteinte dans le chuintement du gaz qui s'échappe d'un réchaud grand ouvert.

Lundi, Gabrielle Russier s'est suicidée. »

Alors de quel crime la journaliste parle-t-elle ?

Celui d'une femme de trente-deux ans qui a aimé un adolescent de 17 ?

Celui d'une enseignante qui avait autorité sur un élève ?

Celui d'une justice qui, dira-t-on, s'est acharnée ?

Celui des événements de mai '68 ?

Celui d'une stratégie politique ?

Celui de l'opinion publique ?

Celui de la morale ?

Retour sur l'affaire Gabrielle Russier.





Avec nous : PASCALE ROBERT-DIARD, autrice avec JOSEPH BEAUREGARD, de

« COMPRENNE QUI VOUDRA » ; éd. L'Iconoclaste/Le Monde.

