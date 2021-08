Un Jour dans l'Histoire : « La Case de l'Oncle Tom » et «Autant en emporte le vent » : quand les Américains revisitent leur histoire sur Auvio

Nous sommes en juin 1936.

C'est aux éditions Macmillan que paraît le roman de Margaret Mitchell « Gone with the wind ».

Six mois plus tard, à Noël, il s'en est vendu un million d'exemplaires.

La première édition française sort, deux ans plus tard, chez Gallimard, sous le titre de « Autant en emporte le vent ».

L'histoire est celle d'une femme, Scarlett O'Hara qui se bat pour faire valoir ses droits et entendre ses idées.

La Guerre de Sécession gronde entre les Etats du Sud et ceux du Nord et l'esclavage reste une réalité.

Aujourd'hui, le roman de Margaret Mitchell pose question sur la vision idyllique d'un monde où la ségrégation entre les noirs et les blancs faisait des ravages.

Alors, pourquoi devrait-on encore lire une œuvre aussi contestable ?

La réponse est peut-être à aller chercher du côté d'un autre roman, un autre classique de la littérature américaine, paru quatre-vingt-quatre ans plus tôt, en 1852, qui revisite, lui aussi, l'histoire du racisme : « La case de l'oncle Tom » écrit par une autre femme Harriet Beetcher Stowe.

Lorsqu'en 1862, le président Abraham Lincoln rencontre cette dernière, il l'accueille en lui disant :

« Ainsi c'est vous la petite dame qui a écrit le livre qui a déclenché cette grande guerre ? »

De « La case de l'oncle Tom » à « Autant en emporte le vent », c'est l'histoire qui interroge la littérature qui interroge l'histoire...



Invité : Daniel Mangano, traducteur et interprète.

