Un Jour dans l'Histoire : William Turner : ma vie est mon art sur Auvio

Nous sommes le 19 décembre 1851, à Cheyne Walk, dans le quartier de Chelsea, à l'ouest de Londres, sur la Tamise. Joseph Mallord William Turner meurt du choléra au domicile de sa compagne, la veuve Booth. On murmure que les derniers mots du peintre auraient été « Le soleil est Dieu ». Selon la tradition, un masque mortuaire est alors réalisé et une cérémonie religieuse a lieu à Saint-Paul onze jours plus tard. À sa demande, Turner est enterré dans la crypte de la cathédrale où il repose aux côtés de Joshua Reynolds, l'un de ses maîtres Par testament, il lègue la totalité de ses œuvres à l'État britannique. « Mon travail consiste à peindre ce que je vois, non ce que je sais être là », disait-il.



