Un Jour dans l'Histoire : L'origine des restaurants et de le mythe de 1789 sur Auvio

Nous sommes en 1788.

C'est à Londres que paraît le premier tome d'un ouvrage intitulé « Tableau du nouveau Palais-Royal ».

Le livre, signé par le dramaturge François-Marie Mayeur de Saint-Paul, revient sur le succès, à Paris, à la veille de la Révolution, des restaurants qui ont fortement élargi leur offre à tout ce que peut offrir le traiteur.

Mayeur de Saint-Paul, qui a trempé sa plume dans du vitriol, écrit :

« Tous les hommes à prétentions vont chez le Restaurateur, et l'on regarderait de mauvais œil celui qui dirait qu'il a très-bien dîné chez le Traiteur.

On a attaché une singulière importance à ce mot Restaurateur, et l'on ne peut se rendre compte du motif d'adoption.

Voici comme l'on y est servi :

les salles sont vastes et garnies de tables couvertes de toile cirée verte, ce qui donne un air de propreté que la toile ne peut conserver longtemps.

On entre, l'on choisit la table que l'on veut ; aussitôt le garçon vous apporte une feuille de papier encadré, sur laquelle vous trouvez tout ce qui peut flatter votre goût. Les prix sont au bout de chaque article, de manière que vous pouvez être sûr de votre dépense ; ce qui, peut-être, est assez bien vu ; car l'on vend tout à un prix si exorbitant, que l'on pourrait fort mal dîner avec six francs.

Que les denrées soient plus ou moins chères, les prix du Restaurateur sont toujours les mêmes. (...).

Les femmes honnêtes et du bon ton n'y vont jamais.

Il y a des chambres particulières où l'on dîne et où l'on soupe avec l'élégante que l'on conduit ; ces duo ou quatuor coûtent toujours fort cher à celui qui s'avise de vouloir conduire des femmes chez les Restaurateurs.

Les salles au rez-de-chaussée ne sont fréquentées que par des hommes ; il y règne un silence profond ; chacun se regarde sans se parler. »

Voilà le sombre tableau que notre critique dresse des restaurants parisiens.

Mais à quand remonte l'origine de ces établissements ?



Invité : Pierre Leclercq, historien de la gastronomie"

