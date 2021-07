Un Jour dans l'Histoire : Martine : les raisons d'un succès ! sur Auvio

Nous sommes en 1954, année de la parution du premier album des aventures d'une petite fille prénommée Martine.

C'est une époque où la littérature jeunesse, si elle existe bien, ne brille pas encore de ses mille feux.

Mais les éditions Casterman y croient et proposent à l'auteur Gilbert Delahaye et au dessinateur Marcel Marlier d'endosser la paternité de leur nouvelle héroïne :

une gamine d'une dizaine d'années qui, accompagnée de son chien Patapouf, passe son temps à explorer les petites choses du quotidien comme s'il s'agissait d'énigmes plus passionnantes les unes que les autres.

De « Martine à la ferme » au « Prince mystérieux » en passant par « Martine à la montagne », « ...fait du camping », « ... à bicyclette », « ... prend le train », « ... se déguise », « ... apprend à nager », « ... déménage », « ...protège la nature », la fillette raconte son époque en une soixantaine d'épopées de tous les jours.

Modèle de vertu, sage et raisonnable, elle incarne la frange conservatrice de la société ce qui ne va pas l'empêcher, dans un monde en ébullition progressiste, de séduire les publics les plus divers, jeunes et moins jeunes.

Avec plus de cent soixante millions d'albums vendus sur la planète, celle qui est devenue un mythe traverse le temps faisant fi des diktats de la mode, même si, comme nous le verrons, il y eut quelques adaptations légères.

En 2019, une prestigieuse salle de ventes parisienne a mis, aux enchères, un lot de dessins des aventures de Martine, résultat : la recette a atteint cinq fois l'estimation initiale, faisant de Marcel Marlier une valeur sûre du marché de l'art contemporain.

Alors quelle est le secret de Martine ?

Existe-t-il une recette, une poudre de perlimpinpin agissant comme un filtre fascinant ?

Retour dans un monde où tout est beau...

Invitée : Laurence Boudart, licenciée en traduction et docteure en lettres modernes, directrice au Archives et Musées de la Littérature.

« Martine, une aventurière du quotidien » paru aux éd. Les Impressions Nouvelles, coll. La Fabrique des Héros."

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire