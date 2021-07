Un Jour dans l'Histoire : La fondation de Rome sur Auvio

Nous sommes le 21 avril 753 avant notre ère.

Les Romains commencent à compter les années.

Pour justifier le caractère sacré de cette date fictive, ils vont avoir recours à une légende.

Plusieurs versions circuleront au cours des siècles dans la littérature gréco-latine.

Ainsi, celle de Tite-Live, sept siècles plus tard.

Dans son « Histoire de Rome depuis sa fondation », « Ab Urbe condita libri », l'historien évoque le roi Procas ayant deux fils : Numitor et Amulius.

À sa mort, l'héritage est partagé à parts égales : l'aîné, Numitor, obtint le trône, tandis que le cadet, récupère les richesses et l'argent.

Déçu par le partage, Amulius détrône son frère, tue son neveu Lausus et contraint sa nièce, Rhéa Silvia, à devenir une vestale, l'une des ces jeunes filles chargées d'entretenir le feu sacré, fonction qui nécessite de rester vierge.

Mais voilà que le dieu Mars tombe amoureux de Rhéa Silvia qui accouche de jumeaux : Romulus et Rémus.

Ivre de colère, Amulius fait emmurer sa nièce et condamne les bébés à être jetés dans le Tibre.

Magnanime, peut-être, le serviteur chargé d'exécuter la sentence se contente d'abandonner les nourrissons sur les rives du fleuve.

Heureusement, une louve, passant non loin, recueille les enfants et s'en va les allaiter dans une grotte au pied du Palatin.

Puis, un berger et son épouse prennent le relais.

Devenus adultes, les jumeaux se mettent en tête de fonder une ville.

Mais lequel des deux va-t-il donner son nom à la cité nouvelle ?

Les jeunes gens décident de s'en remettre aux augures.

Romulus se place sur le mont Palatin, Rémus sur l'Aventin.

Rémus est le premier à voir six vautours voler dans le ciel.

Aussitôt après, Romulus en voit douze.

Rémus a donc pour lui la primauté, mais Romulus a le nombre.

Et c'est Romulus qui emporte la victoire et nomme la cité qui devient Rome.

Voilà pour la légende .

Qu'en est-il de la réalité ?

Nous allons voir que les choses sont loin d'être simples...

Invité : Alexandre Grandazzi, professeur à Sorbonne Université.

Auteur de « La fondation de Rome » aux éditions Tallandier, coll. Texto (première édition en 1991).

