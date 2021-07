Un Jour dans l'Histoire : Henry Vieuxtemps, violoniste et compositeur belge : star du XIXème siècle sur Auvio

Nous sommes le 16 mars 1834, à Vienne.

Âgé de 14 ans, Henry Vieuxtemps exécute le concerto de violon composé par Ludwig van Beethoven.

Le jeune homme s'en souviendra plus tard :

« On applaudit ma hardiesse, écrira-t-il, et la vigueur de mes jeunes efforts.

Cette exécution qui fut la première de ce concerto depuis la mort de Beethoven, fit sensation par son audace et me donna un certain relief dont je ne tardai pas à recueillir les bons effets à Prague où je donnai plusieurs concerts soit au local accoutumé, soit au Stadt-Theater ».

Le Baron de Lannoy, intime de Beethoven, et qui est à l'initiative du concert , adressera une lettre au prodige dans laquelle il déclare :

« Vous deviendrez sous peu le premier violon de l'Europe, car vous réunissez (...) la vigueur du coup d'archet(...) l'exécution brillante(...) l'âme(...) le discernement(...) et un goût exquis. Continuez (...) vous fonderez une école classique qui sera le modèle de tous les artistes ».

Hector Berlioz ne sera pas avare d'éloges, lui non plus :

«Monsieur Vieuxtemps est un violoniste prodigieux dans la plus rigoureuse acception du terme.

Il fait des choses que je n'ai jamais entendues par aucun autre.

Il brave des dangers effrayants pour l'auditeur, mais qui ne l'émeuvent nullement, sûr qu'il est d'en sortir saint et sauf (...)

Si Vieuxtemps n'était pas un si grand virtuose, le succès l'accompagne partout, on l'acclamerait comme un grand compositeur!

L'avenir rendra pleinement justice à ses œuvres, d'une rare beauté, d'une savante ordonnance, d'une grandeur, d'un aplomb, d'une majesté et d'un goût irréprochable.»

Henry Vieuxtemps, en effet, connaitra la gloire et fera rayonner la toute jeune Belgique partout dans le monde au gré de ces incessants voyages, jusqu'à la cour du tsar de Russie.

Mais à l'heure de célébrer le bicentenaire de sa naissance, la postérité semble l'avoir beaucoup malmené.

Retour sur le parcours d'Henry Vieuxtemps.



Invitée : Marie Cornaz, docteur en musicologie, conservatrice des collections musicales de la Bibliothèque royale de Belgique et maître de conférences à l'Université libre de Bruxelles (cours « Patrimoine musical belge. Questions de recherche »).

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire