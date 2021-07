Un Jour dans l'Histoire : Marc Aurèle : l'empereur idéal ? sur Auvio

Nous sommes au deuxième siècle de notre ère.

C'est entre 170 et 180 que l'empereur Marc Aurèle rédige une série d'ouvrages réunis sous le titre « Pensées pour moi-même », il écrit :

« Ne t'attends pas à la République de Platon ; contente-toi des plus petits progrès, et crois bien que le résultat final n'est pas une petite chose.

En effet, qui peut changer les principes des hommes ?

Et si les principes ne changent pas, que reste-t-il sinon l'esclavage des gens qui gémissent et font semblant d'être convaincus ?

Eh bien maintenant, cite-moi Alexandre, Philippe et Démétrios de Phalère.

On verra s'ils ont bien su ce que veut la nature commune, s'ils se sont éduqués eux-mêmes ; mais s'ils ont joué un rôle de tragédie, rien ne me condamne à les imiter.

Le travail de la philosophie est simple et modeste ; ne me pousse pas à la vanité. »

Marc Aurèle rédige cela alors que l'Empire romain est à une époque de grande transformation, mais son propre règne entamé en 161 est difficile, marqué par les guerres et les épidémies.

« Il faut construire ta vie action par action, dira-t-il encore, et si chacune, autant qu'il est possible, s'achève, t'en contenter. »

Quelles sont les actions qui, aujourd'hui toujours, font figurer Marc Aurèle comme un dirigeant politique idéal, un sage dont les mots ne cessent d'inspirer ?

Allons l'interroger...

Invité : Benoît Rossignol, maître de conférences en histoire romaine à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

« Marc Aurèle » aux éditions Perrin.

