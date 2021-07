Un Jour dans l'Histoire : Léonie de Waha : Wallonne, pédagogue et féministe sur Auvio

Nous sommes le 25 août 1868.

Dans « Le journal de Liège », on peut lire ceci :

« Une lacune existe dans l'éducation des filles, il manque un enseignement supérieur, pratique, national et franchement conforme à nos idées constitutionnelles.

Cette lacune, nous désirons la combler.

Il importe aussi que la famille intervienne directement dans les écoles et puisse en contrôler sans cesse les tendances et les progrès.

Cette légitime satisfaction, nous désirons la donner aux chefs de famille.

C'est dans ce but que nous avons fondé un Institut supérieur de demoiselles sous les auspices et la surveillance d'un comité de dames ...

Une bibliothèque, des collections d'histoire naturelle, des albums historiques seront à la disposition des élèves.

Celles-ci feront des promenades, sous la surveillance de maîtresses, dans le but d'apprendre à observer et d'enrichir les collections de l'école ».

Extrait du « Manifeste de l'Association pour l'Enseignement des Jeunes Filles », un appel lancé à l'initiative de Léonie de Waha.

Léonie de Waha, liégeoise, fille d'un baron aux idées libérales, militante féministe et de la cause wallonne et ... pédagogue révolutionnaire.

partons sur ses traces...

Invité : Nathanaël Brugmans, , professeur d'histoire à l'Athénée Léonie de Waha.

Co-auteur de « Léonie de Waha, de l'institut à l'Athénée » (sous la direction de Christian Maas) édité par l'AWaP (Agence wallonne du Patrimoine)

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire