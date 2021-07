Un Jour dans l'Histoire : Parmentier , la pomme de terre et les gendarmes sur Auvio

Parmentier , la pomme de terre et les gendarmes



Nous sommes en 1785.

Antoine Parmentier, pharmacien et agronome se met en tête de faire pousser des pommes de terre à Paris, sur la plaine des Sablons.

Afin d'attirer la foule et de susciter sa convoitise, Parmentier a l'idée de faire garder le champ par des gendarmes.

Un heureux stratagème qui fonctionne à merveille puisqu'après avoir généreusement dérober les précieuses denrées, le peuple se met à les cultiver et à les consommer.

Le tour est joué et la patate se répand à travers le globe.

Du moins cela c'est que l'on se raconte.

L'histoire est un petit peu plus complexe et le mythe est à dépoussiérer.

D'où vient-elle et de quelle manière s'est-elle imposée dans nos assiettes : déconstruction d'un mythe...



Invité : Pierre Leclercq, historien de la gastronomie.

