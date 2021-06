Un Jour dans l'Histoire : Les belges en vacances dans les années 60-70 sur Auvio

13h20 : Les belges en vacances dans les années 60-70



Pendant les années 70 , de nombreux vacanciers profitent des baisses des prix des vols en avion pour rallier des destinations lointaines. Les valises s'adaptent à ses changements et devient ultra légère.

La mode s'en mêle également en proposant des maillots deux pièces, en lycra, qui sèchent plus vite .

Pour d'autres belges, les vacances riment avec caravaning ! La caravane traditionnelle s'est agrandie et s'est sédentarisée pour devenir mobil-home. D'autres pratiquent davantage l'escalade, à Dave, dans la Vallée de l'Ourthe, du côté de Hotton, Marche-les-Dames... Par contre , certaines personnes ont fait le choix de ne pas partir en vacances . Retrouvons quelques portraits de vacanciers belges dans les années 60-70 à travers les archives de la Sonuma.



14 heures : Les géoglyphes de Nazca



Les géoglyphes de Nazca, connus aussi sous le nom de " lignes de Nazca ", se trouvent au Pérou et sont des dessins tracés directement sur le sol.

Parmi ces dessins, il y a un condor, un singe, une araignée, un pélican ou encore un chat.

Aïcha Bachir Bacha, chercheure et archéologue à l'Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales à Paris est au micro de Joanne Dussez notre partenaire à la radio Suisse Romande

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire