Un Jour dans l'Histoire : Haro sur le latin ! Pour qui, pour quoi ? sur Auvio

13h20 : Haro sur le latin ! Pour qui, pour quoi ?



Nous sommes le 16 août 1842, à l'Académie royale de Médecine.

Parmi les questions abordées, lors de la séance du jour, figure le choix de la langue dans laquelle sera rédigée la nouvelle pharmacopée belge.

L'ancienne Commission de la Pharmacopée avait décidé qu'elle écrirait en latin le texte officiel de ce recueil.

La majorité de la Commission nouvelle juge, au contraire, que l'emploi de la langue française est préférable, tant à cause des relations nombreuses que notre pays entretient avec la France, que par les diffcultés que l'on éprouve à rendre convenablement en langue latine, une foule de termes qui se sont successivement introduits dans le langage pharmaceutique.

Le débat rejoint une brûlante question d'actualité de l'époque, à savoir la capacité du latin à s'adapter à une société « moderne ».

Une première discussion s'engage ainsi entre les Académiciens présents.

Elle se clôture par un vote qui tranche en faveur de la langue latine.

Mais, voilà que quelques années plus tard, en 1847, le vote est rediscuté.

Cette fois, seize voix contre quatorze privilégient le français.

Le 22 novembre de la même année, le nouveau ministre de l'Intérieur, Charles Rogier, relance le débat dans une lettre qu'il adresse à l'Académie.

On consulte donc une commission qui rédige un rapport dans lequel elle se déclare favorable à une pharmacopée officielle rédigée en ... latin.

Nouvelle discussion trois mois plus tard, au terme de laquelle les spécialistes se prononcent pour le ... français.

Le ministre décide finalement de publier la pharmacopée en latin et en français.

Le texte paraît en 1853.

Pourquoi le latin, langue dans laquelle on forme les élites aux Temps modernes, va-t-il finir par n'être plus qu'une matière optionnelle enseignée quelques heures par semaine ?

Pourquoi cette disgrâce ?

C'est ce que nous allons tenter de comprendre...





Avec nous : Christophe Bertiau , assistant chargé d'exercices à l'Université libre de Bruxelles.

Il a co-dirigé, avec Dirk Sacré, l'ouvrage collectif « Le latin et la littérature néo-latine au XIXe siècle. Pratiques et représentations » et est l'auteur de « Le latin entre tradition et modernité. Jean Dominique Fuss (1782-1860) et son époque » éd.Olms.



14 heures : Eliane Radigue, Colette Magny et Yma Sumac : des musiciennes underground et fascinantes



Nous recevons Arnaud Le Gouëfflec, auteur de la BD « Underground - Grandes prêtresses du son et Rockers Maudits », une véritable bible illustrée de la musique indépendante parue chez Glénat. On y retrouve, en vrac, des portraits de Moon Dog, Daniel Johnston, Brigitte Fontaine, Sun Ra, Nico, Cosey Fanni Tutti, et bien d'autres. Et parmi ce peuple de l'underground, on vous raconte les histoires de trois artistes, trois pionnières, dont l'œuvre, riche et fascinante, mérite que l'on s'y plonge : Eliane Radigue, le mère des drones, Colette Magny, dont la radicalité n'a pas de faille, et Yma Sumac, l'incroyable castafiore péruvienne.

Une séquence réalisée par Jonathan Remy

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire