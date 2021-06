Christophe Bertiau , assistant chargé d’exercices à l’Université libre de Bruxelles.

Il a co-dirigé, avec Dirk Sacré, l’ouvrage collectif « Le latin et la littérature néo-latine au XIXe siècle. Pratiques et représentations » et est l’auteur de « Le latin entre tradition et modernité. Jean Dominique Fuss (1782-1860) et son époque » éd.Olms.