Un Jour dans l'Histoire : Nostradamus sur Auvio

13h20 : Nostradamus



Nous sommes le 4 mai 1555.

C'est chez l'imprimeur lyonnais Macé Bonhomme que paraît la première édition des « Prophéties » de Michel Nostradamus.

Le livre est partagé en Centuries, une centurie étant un ensemble de cent quatrains.

L'un des plus célèbre de ces quatrains est le trente-cinquième de la première centurie :

¿Le lion jeune le vieux surmontera

En champ bellique par singulier duel

Dans cage d'or ses yeux lui crèvera

Deux plaies une, puis mourir, mort cruelle.¿

Selon les tenants de la valeur prophétique, ces mots mystérieux annonceraient la mort du roi Henri II, l'époux de Catherine de Médicis.

Cela fait près d'un demi-millénaire que le devin-astrologue, et apothicaire, enflamme les imaginations.

Au XVIIe siècle, l'un de ses détracteurs notait déjà que l'on remettait toujours sur le tapis les fameuses prédictions à la survenue d'un événement remarquable, comme la mort ou la fortune de tel ou tel haut personnage, l'effondrement d'un pont ou l'incendie d'une cathédrale, comme ce sera, d'ailleurs, encore le cas, au XXIe, avec Notre-Dame, à Paris.

Mais qui est réellement Nostradamus ?

De quelle manière s'est-il formé à la pronostication ?

Comment était-il perçu par ses contemporains ?

Qui sont ses adversaires ?

Qu'est-ce qui lui vaut sa postérité ?



Invitée : Mireille Huchon, professeure à la Sorbonne « Nostradamus » aux édition Gallimard.



14 heures : La bataille des Ardennes



Dans la nuit du 17 décembre 1944, 11 soldats afro-américains du 333e bataillon présents dans nos Ardennes ont été assassinés par des SS à cause de leur couleur de peau. Ces soldats ont été surnommés « Les Onze de Wereth » du nom de ce hameau de la commune d'Amblève où se sont déroulés les faits. Cette histoire nous est, entre autres, racontée dans « Black Boys », le nouvel album de l'auteur-dessinateur belge Philippe Jarbinet, soit le 9e tome de sa saga « Airborne 44 ».



Au micro de Nicolas Buytaers, Philippe Jarbinet revient sur cet épisode de la Bataille des Ardennes mais aussi sur sa passion pour l'Histoire avec un grand H.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire