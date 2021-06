Un Jour dans l'Histoire : Constant Permeke, l'un des maîtres d'Ostende (avec Ensor et Spilliaert) sur Auvio

Constant Permeke, l'un des maîtres d'Ostende (avec Ensor et Spilliaert)



Nous sommes le 4 janvier 1952, à Ostende.

C'est ce jour-là que celui que l'on considère comme la figure de proue de l'expressionnisme flamand tire sa révérence : Constant Permeke.

Trente ans plus tard, dans l'ouvrage qu'il consacre au village d'artistes Laethem-Saint-Martin, Paul Haesaerts cinéaste et critique d'art, décrit ainsi le peintre et sculpteur belge :

« De taille ramassée, la démarche lourde, la nuque épaisse, le visage rougeaud avec des sourcils broussailleux et blonds et une lippe qui hésite entre la moue et la raillerie.

Des mains fortes et velues animées par moments de très fins mouvements des doigts (...).

Il sait rire aux éclats, être parfois bougon et insatisfait et d'autres fois réellement ému.

Il a connu la misère noire et a logé dans des taudis.

Il a l'allure peuple avec des petits yeux finauds qui épient pour se divertir.

Il déborde de puissante cordialité et sa malice même est affectueusement enjouée.

Il n'a cure de se cultiver et en s'en cache pas.

Il veut que tout ce qui vient de lui comme tout ce qui le concerne soit colossal et multiple.

Il prend plaisir comme un gamin à tirer à l'arc, à renverser des quilles, à sillonner les dunes, à faire des surprises à ses amis. »

Il est l'un des maîtres d'Ostende, avec James Ensor et Léon Spilliaert , partons sur les traces de Constant Permeke...



Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.



