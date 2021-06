Un Jour dans l'Histoire : Les origines du royaume de Macédoine et le rôle de Philippe II dans son expansion. sur Auvio

13h20 : Les origines du royaume de Macédoine et le rôle de Philippe II dans son expansion.



Nous sommes à l'automne 326 avant notre ère, au bord de l'Hyphase, un affluent de la rive gauche de l'Indus, ce fleuve d'Asie qui a donné son nom à l'Inde.

C'est là qu'Alexandre le Grand, contraint par la mutinerie de ses soldats, arrête sa marche victorieuse.

Deux siècles plus tard, Arrien, écrivain grec de l'époque romaine, fidèle de l'empereur Hadrien, évoque cet épisode dans son ouvrage « Anabase », voici ce qu'il fait dire au conquérant s'adressant à ces sujets :

« Commençons, ainsi qu'il est convenable, par Philippe, mon père.

Philippe ayant trouvé vos hordes errantes, sans asile fixe, dénuées de tout, couvertes de peaux grossières, faisant paître dans les montagnes de misérables troupeaux que vous disputiez avec peu de succès aux Illyriens, aux Triballiens, aux Thraces voisins, vous revêtit de la chlamyde, vous fit descendre des montagnes dans la plaine, vous rendit, dans les combats, les émules des Barbares.

(...)

Mon père vous appela dans des villes où d'excellentes institutions achevèrent de vous polir.

Il vous soumit ces mêmes Barbares qui vous avaient fatigués de leurs éternels ravages.

D'esclaves, vous devîntes leurs maîtres.

Une grande partie de la Thrace fut ajoutée à la Macédoine.

(...)

Les Thessaliens qui vous faisaient trembler, furent assujettis.

L'échec des Phocéens vous ouvrit une route large et facile au sein de la Grèce, où vous ne pénétriez que difficilement.

La politique des Athéniens et des Thébains, qui vous dressaient des embûches, fut tellement humiliée, que ces deux peuples, dont l'un exigeait de vous un tribut, et dont l'autre vous commandait, ont recherché depuis votre alliance et votre protection.

Entré dans le Péloponnèse, Philippe y rétablit l'équilibre.

Nommé généralissime de la Grèce dans l'expédition contre les Perses, l'éclat de ce titre rejaillit moins sur sa personne que sur la nation macédonienne ».

C'est aux origines du royaume de Macédoine que nous allons remonter aujourd'hui...



Invité : Sébastien Polet, historien de l'asbl Roma.

Visioconférence : « Les origines du royaume de Macédoine » les lundis 21 et 28 juin à 18h.





14 heures : Islam et féminisme : la genèse ¿



Ce lundi, rencontre avec des femmes musulmanes pionnières de l'avènement islamique qui sont devenues des modèles pour plusieurs générations de femmes à travers les siècles. Avant même l'âge d'or islamique, dès l'arrivée de l'islam en Arabie, on découvre la condition des femmes et l'impact de la religion islamique sur la vie des musulmanes, entre fantasme et réalité, à travers des portraits de femmes féministes avant l'heure. Rencontre avec Malika Hamidi, docteure en sociologie et auteure de l'ouvrage « Un féminisme musulman et pourquoi pas » aux éditions de l'Aube.



Réalisation Hajar Boulaich

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire