Un Jour dans l'Histoire : Menie Grégoire, une passionnée de radio sur Auvio

13h20 : Menie Grégoire



Quand elle démarre son émission sur RTL en ce mois de mars 1967, Menie Grégoire est loin de se douter qu'elle va être submergée par une véritable lame de fond : en quinze ans d'émission, elle va recevoir plus de cent mille lettres d'auditeurs qui pour la première fois dans l'histoire de ce pays se sentent libres de raconter leur intimité à une parfaite inconnue. Menie les écoute sans les juger, les rassure, les questionne et les fait réfléchir. Grâce à l'anonymat de la radio, ils diront des choses terribles ou banales, mais qui jusque-là étaient endurées dans le silence et la solitude : sur la famille, les relations amoureuses, la mort de l'amour, l'adultère, les enfants illégitimes, l'impuissance, la frigidité, l'homosexualité, la prostitution, le féminisme...



On la retrouve au micro de Laurent Dehossay en 2007 à l'occasion de la parution de son livre « Comme une lame de fond » ( editions Calmann-Lévy) .



14 heures : Nicolas Bouvier



De Belgrade à Kaboul en passant par l'Iran ou le Pakistan, Nicolas Bouvier a exploré le monde.

Un goût du voyage que l'on retrouve dans ces livres, notamment " L'usage du monde ", un récit qui est devenu la bible de nombreux voyageurs.

Le portrait de Nicolas Bouvier avec Gaël Métroz, réalisateur au micro de Joanne Dussez notre partenaire à la Première à la radio Suisse Romande

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire