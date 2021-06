Un Jour dans l'Histoire : Le génocide des Herero : matrice de la Shoah ? sur Auvio

13h20 : Le génocide des Herero : matrice de la Shoah ?



Nous sommes le 2 octobre 1904.

Neuf jours avant la bataille de « Waterberg » du nom du plateau ainsi baptisé par les Allemands, en Namibie.

La puissance coloniale est en guerre contre les Herero commandés par le chef Samuel Maharero.

Berlin a décidé de l'envoi massif de troupes placées sous le commandement du général Lothar von Trotha.

Celui-ci a rédigé un ordre dit d'extermination.

Il écrit :

« Moi, le général des troupes allemandes, adresse cette lettre au peuple herero.

Les Herero ne sont plus dorénavant des sujets allemands.

Ils ont tué, volé, coupé des nez, des oreilles, et d'autres parties de soldats blessés et maintenant, du fait de leur lâcheté, ils ne se battent plus.

Je dis au peuple : quiconque nous livre un Herero recevra 1.000 marks.

Celui qui me livrera Samuel Maharero recevra 5.000 marks.

Tous les Herero doivent quitter le pays.

S'ils ne le font pas, je les y forcerai avec mes grands canons.

Tout Herero découvert dans les limites du territoire allemand, armé comme désarmé, avec ou sans bétail, sera abattu.

Je n'accepte aucune femme ou enfant.

Ils doivent partir ou mourir.

Telle est ma décision pour le peuple Herero ».

Plus d'un siècle plus tard, et pour la première fois, le 27 mai 2021, l'Allemagne a reconnu avoir commis ¿un génocide¿ en Namibie.

¿À la lumière de la responsabilité historique et morale de l'Allemagne, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Heiko Maas, nous allons demander pardon à la Namibie et aux descendants des victimes pour les atrocités commises ».

Quelles sont les raisons et les conditions de « ce premier génocide du terrible vingtième siècle », selon l'expression d'Albert Camus ?

Peut-il être vu comme une sorte de matrice de la Shoah ?



Invité : Joël KOTEK, professeur à l'Université Libre de Bruxelles et enseignant à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris

Auteur de : « COLONIALISME ET RACISME COMME MATRICE DE LA SHOAH: LE CAS DU GENOCIDE DES HERERO ».



14 heures : LGBT Love Music, 4 /4



Cette semaine, exploration en quatre épisodes de la lutte LGBT par le prisme de la musique, et la chanson française en particulier. 120 années de lutte en musique ne peuvent être déployées sans évoquer ceux qui se sont fait les alliés de la lutte. Aznavour, Barbara, Gainsbourg, et même Vanessa Paradis, sans oublier l'immense Mylène Farmer, tous ont aidé en musique la communauté LGBT à exister sans se cacher. Ces alliés, ceux qui ne sont pas concernés mais qui offre de l'espace d'expression, ont été indispensables dans cette histoire. David Lesimple, enseignant et animateur sur Radio Campus, revient sur ces chanteuses et chanteurs qui ont pris le risque de se tenir aux côtés de leur comparses homosexuel-le-s.



Réalisation : Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire