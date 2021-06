Un Jour dans l'Histoire : Jean-Baptiste Louvet, du roman libertin à l'engagement politique sous la révolution française sur Auvio

13h20 : La découverte de Tahiti : les sauvages ne sont pas toujours ceux que l'on croit"



Nous sommes le 5 décembre 1766, à Brest.

Le comte Louis Antoine de Bougainville, au commandement de la Boudeuse et de L'Etoile quitte le port breton pour un voyage de découvertes.

Deux ans plus tard, il accoste à Tahiti dont il prend, brièvement, possession.

Il est le premier navigateur français à avoir effectué un tour du monde.

L'année suivante, en avril, c'est l'Anglais James Cook qui pose son pied sur l'île et rencontre les autochtones.

À 162 ans de distance, en se basant sur les récits des deux navigateurs, Denis Diderot et Jean Giraudoux vont raconter chacun à leur manière, cette découverte de Tahiti.

Leurs récits nous montrent le choc de deux civilisations à propos desquelles les deux auteurs conviennent que la plus primitive n'est pas toujours celle que l'on croit.



Avec nous : Jean-Claude Idée, auteur et metteur en scène.



14 heures : LGBT Love Music, 2/4



Cette semaine, exploration en quatre épisodes de la lutte LGBT par le prisme de la musique, et la chanson française en particulier. Après les années 60, les années du placard strict dans la musique, mai 68 amorce un tournant : oubliés de la grande révolution culturelle qui souffle alors sur toute la France, les homosexuels et lesbiennes développent un groupe d'action, le FHAR, le front homosexuel d'action révolutionnaire. Fini le placard, il s'agit de dire qu'ils et elles existent, et n'ont plus à se cacher, sillonnant la France en long et en large pour diffuser leur message. La lutte pour la reconnaissance et le respect prend alors des allures de fête, ce qui restera longtemps une marque de la culture LGBT. Nous explorons ces années pré-SIDA en compagnie de David Lesimple, enseignant et animateur sur Radio Campus.

Réalisation : Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire