Un Jour dans l'Histoire : Ashcan : Prison secrète pour dignitaires nazis sur Auvio

13h20 : Ashcan : Prison secrète pour dignitaires nazis



Nous sommes en mai 1945, au grand-duché de Luxembourg.

La Seconde Guerre mondiale s'est terminée, en Europe, le 8 de ce mois et les forces alliées ont installé un camp de prisonniers allemands à Mondorf-les-Bains.

Ils ont choisi le Palace Hôtel, une institution prestigieuse de la station thermale.

La prison est placée sous le contrôle du colonel de l'armée américaine Burton Andrus.

Cinq soldats gradés, bilingues anglais-allemand, sont chargés d'interroger les détenus.

Ces derniers sont au nombre de 42.

Parmi ceux-ci figurent de hauts dignitaires nazis, les proches d'Adolf Hitler : Hermann Göring, Karl Dönitz, Robert Ley, Keitel, Streicher, von Papen et quelques autres.

L'histoire de cette prison fut longtemps méconnue.

Cette opération avait pour nom de code « Ashcan ».

Quel était l'objectif poursuivi par les Américains ?

Comment les principaux responsables des horreurs nazies ont-ils été traités ?

Comment se sont-ils comportés face aux vainqueurs ?

C'est ce que nous allons tenter de comprendre...



Invité : Willy Perelsztejn, réalisateur de « ASHCAN LA PRISON SECRETE »



14 heures : LGBT Love Music, 1/4



Cette semaine, exploration en quatre épisodes de la lutte LGBT par le prisme de la musique, et la chanson française en particulier. Dès 1906, l'homosexualité se chante par les homosexuels eux-mêmes, mais dans un cadre extrêmement restreint : celui des cabarets interlopes parisiens. L'expression de l'homosexualité est contenue géographiquement et intellectuellement, car à cette époque, il s'agit d'amuser, de faire rire de soi et de son orientation sexuelle. Hors des cabarets, point de visibilité, il faut se cacher. C'est ainsi que commence une longue lutte en musique pour affirmer son existence au grand jour, et pour faire bouger les lignes de la société. Une exploration de 120 ans de chanson engagée en compagnie de David Lesimple, enseignant et animateur sur Radio Campus.



Réalisation : Roxane Brunet

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire