Un Jour dans l'Histoire : Hommage à l'humoriste Raymond Devos sur Auvio

13h20 : Raymond Devos



Célèbre pour ses jeux de mots, ses qualités de mime , Raymond Devos était aussi musicien, et romancier

L'humoriste franco-belge, Raymond Devos est décédé il y a 15 ans, c'est l'occasion de lui rendre hommage à travers les archives de la Sonuma.



14 heures : La grotte Chauvet



Découverte en 1994 en Ardèche, la grotte Chauvet est le plus ancien chef-d'œuvre de l'humanité.

Le site comporte un millier de peintures et de gravures, essentiellement des animaux.

Marie Besse, professeure d'archéologie préhistorique à l'Université de Genève est au micro de Johanne Dussez notre partenaire à la Première Suisse Romande radio

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire