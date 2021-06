Un Jour dans l'Histoire : Printemps 1989 : le massacre de Tian'Anmen sur Auvio

13h20 :



Nous sommes le 5 juin 1989, à Pékin.

La séquence vidéo a fait le tour du monde :

On y voit un homme, vêtu d'une chemise blanche, debout devant une colonne de chars qui quitte la place Tian'anmen.

Le premier conducteur tente de le contourner mais l'homme suit la trajectoire du char.

Il le défie.

Puis il grimpe sur la tourelle de l'engin. Il semble vouloir parler aux soldats.

Ensuite, l'homme est tiré sur le côté par un groupe de personnes que l'on aura du mal à identifier.

On ne sait pas ce qu'est devenu celui qui rentre dans l'histoire sous le nom de « Tank man » ou du « rebelle inconnu » .

Certains prétendent qu'il a été enlevé et exécuté par la police secrète.

D'autres disent qu'il s'agirait d'un étudiant de 19 ans, nommé Wang Weilin. Qu'il serait toujours vivant et caché en Chine continentale.

Mais rien n'est sûr.

Il est devenu, cela c'est certain, la figure emblématique d'une vague de contestation qui a touché la république populaire de Chine entre le 15 avril et 4 juin 1989.

Des manifestations qui ont été écrasées par une répression sanglante : le massacre de la place Tian'anmen.



Invité : Vincent Genin, docteur en histoire, chercheur à la KUL et à l'Ecole pratique des Hautes études de Paris.



14 heures : Etre homosexuel



En 1972, l'homosexualité cesse d'être un délit en droit belge. Mais le chemin vers la normalité, c'est-à-dire vers l'acceptation sociale, reste encore long. En témoigne ce reportage réalisé un an plus tard par Josy Dubié.



Une archive de la Sonuma

