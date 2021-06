Un Jour dans l'Histoire : Pierre Hubermont : écrivain prolétarien et collaborateur de l'occupant durant la seconde guerre mondiale sur Auvio

13h20 : Pierre Hubermont : écrivain prolétarien et collaborateur de l'occupant durant la seconde guerre mondiale



Nous sommes le 7 novembre 1945, à Liège, à l'issue des trois semaines de procès de « La Légia », organe de presse collaborateur. Directeurs, journalistes, employés, ouvriers du quotidien ont été inculpés en bloc et traduits devant le Conseil de Guerre. Un reporter du journal « La Meuse » écrit :

« C'est fini, le procès de « La Légia » a vécu.

(...) Justice est faite.

Le compte de chacun a été établi avec la sévérité que réclamaient des trahisons concertées, trahisons d'autant plus graves qu'elles furent commises par le truchement d'une presse vendue à l'ennemi.

La mort punira les plus coupables, les travaux forcés et la prison donneront aux autres le temps de méditer sur leurs crimes, de sentir le remord monter en leur cœur.

Une fois de plus, il est démontré que le journalisme sous l'occupant constitue le plus grand des attentats contre le moral des populations.

Ainsi l'a dit le verdict. Les valets de plume sont jugés par la loi et par l'opinion publique. Le procès de « La légia » a vécu. La presse libre en sort grandie, plus honorée et plus respectée. » Parmi les condamnés figure Pierre Hubermont. Il fut considéré, dans les années 1930, comme « le plus talentueux de nos jeunes romanciers ».

Auteur de « Treize hommes dans la mine » un ouvrage que l'on présentait comme un grand moment de la littérature prolétarienne. Engagé très à gauche dans le Parti Ouvrier Belge, il avait dénoncé durement, en 1935, les atrocités du régime nazi. Comment se fait-il que, cinq ans, plus tard, Hubermont dérive vers l'Ordre Nouveau et collabore avec l'ennemi, d'abord comme journaliste puis en animant la Communauté Culturelle Wallonne.

Retour sur le parcours d'un homme tristement complexe ...



Invité : Daniel Charneux, auteur, avec Claude Duray et Léon Fourmanoit, de « Pierre Hubermont, écrivain prolétarien, de l'ascension à la chute » ; éd. M.E.O.



14 heures : Les vaccins 2/5



Les antivaccins ont affirmé que le vaccin provoquait d'autres maladies. A tel point que certaines personnes finissent par craindre ce procédé. Et si cette peur provenait des origines de la vaccination, de son histoire et n'avait actuellement, plus aucune raison d'exister ? »



Une série réalisée par Cécile Poss et Helena Verrier

