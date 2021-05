Un Jour dans l'Histoire : Napoléon, le Crépuscule de l'Aigle 5/5 sur Auvio

Napoléon, le Crépuscule de l'Aigle 5/5



À l'occasion du bicentenaire du décès de Napoléon, La Première diffuse en primeur une série radiophonique inédite, « Napoléon, le Crépuscule de l'Aigle »,

réalisée par Franck Istasse et Pierre Devalet.



Avec quatre historiens, parmi les meilleurs spécialistes du premier Empire : Thierry Lentz, Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda et Charles-Éloi Vial.



5 épisodes de 54 minutes sur les dernières années de l'empereur. Des Cent-Jours jusqu'à sa mort : des années cruciales pour comprendre l'installation durable de la légende napoléonienne dans les siècles suivants.



Épisode 5 : La mort et la légende



Gravement malade, épuisé, Napoléon comprend qu'il mourra à Sainte-Hélène sans jamais revoir la France. Il décide d'affronter son destin avec courage, convaincu que son trépas ne signifie pas la fin de son histoire. Il avait raison, le 19e siècle sera celui de la légende napoléonienne et aujourd'hui encore, il semble être présent partout.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire