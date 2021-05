Un Jour dans l'Histoire : Le scandaleux Abbé Delarue sur Auvio

13h20 : Le scandaleux Abbé Delarue Nous sommes le 26 septembre 1906, non loin de Chartres, dans le département d'Eure-et-Loir, en France.

Nous sommes le 26 septembre 1906, non loin de Chartres, dans le département d'Eure-et-Loir, en France.

Dans le journal « La Croix », quotidien fondé en 1883 par la congrégation des religieux catholiques des Augustins de l'Assomption, voici ce que l'on peut lire à propos du scandaleux abbé Delarue :

« Traître à son dieu, à son évêque, à ses confrères, à sa famille et à son pauvre père que sa trahison courbe vers la tombe ».

Quatre jours plus tard, le journal récidive, montant encore dans les degrés de la diatribe :

« Penchez-vous avec précaution et regardez : voyez cette chose, qui n'a de nom dans aucune langue, ce cadavre qui flotte dans la « cloaqua maxima » dont les eaux vaseuses charrient tant de détritus.

Détournons les yeux de cette triste épave ».

« L'ami du clergé », hebdomadaire de référence dans la région, n'est pas en reste et affirme :« Si l'histoire de l'Eglise révèle un certain nombre de scélératesses, elle ne nous a rien révélé d'aussi écœurant ».

Quel crime a donc commis l'abominable abbé Delarue ?

Il a disparu pendant deux mois, ce qui a mis une belle pagaille dans le pays.

Une disparition qui a fait courir les pires rumeurs.

On l'a décrété mort, on l'a pleuré.

Tout a été mis en œuvre pour le retrouver, on a même fait appel à un mage et à une hyène !

Mais là n'est pas le pire.

L'innommable, c'est que l'abbé n'a pas respecté son vœu de chasteté : il s'est compromis avec une femme.

Un péché de chair que le mènera jusqu'à Bruxelles.

Cette histoire aurait pu n'être qu'un banal fait divers, mais elle intervient dans le contexte explosif de la séparation des Eglises et de l'Etat.

Des mois durant, elle va faire la une de la presse française, puis belge.

Elle pose encore aujourd'hui la question du célibat et de la chasteté des prêtres et de leur rapport au monde.

Retour sur un parcours emblématique...





Invité : Alain Denizet « Le roman vrai du curé de Châtenay » éd.EM.



14.00 : Flash présenté par Robin DUCULOT



14 heures : La fontaine des 3 Grâces



Exposée au Musée de la Ville de Bruxelles, la fontaine des 3 Grâces,vient de révéler quelques secrets.

Les spécialistes de l'IRPA ont mené une étude préparatoire afin de la restaurer et les éléments découverts permettent de lever le voile sur les origines inattendues de cette sculpture datée de 1545 et de retracer son histoire.

Yasmine Boudaka retrace cette enquête scientifico-historique avec Géraldine Pattigny, attachée scientifique à l'IRPA.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire