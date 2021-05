Un Jour dans l'Histoire : Les Pionnières du risque 2/3 sur Auvio

A travers cette mini-série en 3 épisodes, nous faisons connaissances avec les héroïnes qui se sont illustrées là où on ne les attendait pas et ont ouvert la voie de l'aventure à la gent féminine d'aujourd' Deuxième épisode : La merveilleuse Zazel, premier obus humain et Maria Spelterini, la "signora du Niagara" Invitée: Marie-Eve Sténuit, auteure du livre "Pionnières du risque. Histoires de femmes intrépides" paru aux éditions du Trésor. Une série réalisée par Yasmine Boudaka