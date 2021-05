Un Jour dans l'Histoire : Comprendre la guerre Civile sur Auvio

13h20 : Comprendre la guerre Civile



Nous sommes en 1782 .

Dans un ouvrage intitulé « Esprit et génie de M. l'abbé Reynal », publié par l'abbé Hédouin.

Guillaume-Thomas Reynal, né en Aveyron en 1713, est un historien proche des protestants qui a abandonné le sacerdoce et fréquente les salons littéraires où il s'est fait connaître comme apôtre de la liberté.

Adversaire du colonialisme, dénonçant le despotisme et le cléricalisme, il écrit :

« Les guerres civiles prennent leur esprit des causes qui les ont fait naître.

Lorsque l'horreur de la tyrannie et l'instinct de la liberté mettent à des hommes braves les armes à la main, s'ils sont victorieux, le calme qui succède à cette calamité passagère est l'époque du plus grand bonheur.

Toutes les âmes ont acquis de l'énergie et l'ont communiquée aux mœurs.

Le petit nombre de citoyens qui ont été les témoins et les instruments de ces honteux troubles réunissent plus de forces morales que les nations les plus nombreuses.

L'homme le plus capable est devenu l'homme le plus puissant et chacun est étonné de se trouver à la place que la nature lui avait marquée.

Mais lorsque les dissensions ont une origine impure, lorsque les esclaves se battent pour le choix d'un tyran, des ambitieux pour opprimer, des brigands pour partager les dépouilles, la paix qui termine ces horreurs est préférable à la guerre qui les enfanta. »

Qu'est-ce qu'une guerre civile ?

La définition originelle en est « la guerre que se font les citoyens ».

Qu'elle est son sens ?

Quelles en sont les causes ?

Existe-t-il un lien entre les guerres civiles d'hier et celles d'aujourd'hui ?



Invité : Guillaume Barrera « La guerre civile » paru aux éditions Gallimard.



14heures : Les Pionnières du risque 2/3



"Pilote de ballon, parachutiste, homme-canon, funambule de l'extrême, chasseur de baleine... autant de professions où on attend peu les femmes. Et pourtant elles furent là, officiellement ou clandestinement dès les premiers balbutiements de ces disciplines."

A travers cette mini-série en 3 épisodes, nous faisons connaissances avec les héroïnes qui se sont illustrées là où on ne les attendait pas et ont ouvert la voie de l'aventure à la gent féminine d'aujourd'



Deuxième épisode : La merveilleuse Zazel, premier obus humain et Maria Spelterini, la "signora du Niagara"



Invitée: Marie-Eve Sténuit, auteure du livre "Pionnières du risque. Histoires de femmes intrépides" paru aux éditions du Trésor.

Une série réalisée par Yasmine Boudaka

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire