Un Jour dans l'Histoire : L'immigration Italienne en Belgique sur Auvio

13h20 : L'immigration Italienne en Belgique



Nous sommes le 23 juin 1946.

C'est ce jour-là, à Rome, qu' Italie et Belgique signent un accord dans lequel les deux pays s'engagent à échanger du charbon contre des mineurs.

Des milliers d'Italiens, après avoir répondu à un certains nombres de critères et satisfait à des examens médicaux très stricts, arrivent pour travailler dans les charbonnages belges.

Cela fait donc septante-cinq ans que ces accords surnommés « des bras contre du charbon » ont été passés.

S'ils constituent une étape essentielle de l'histoire de l'immigration italienne en Belgique, ils n'en sont pas le résumé.

Cette histoire démarre des années auparavant, elle est diverse et n'est toujours pas terminée.



Invitée : Anne Morelli, professeure à l'ULB.

A dirigé « Recherches nouvelles sur l'immigration italienne en Belgique » paru aux éditions Couleur livres.



14heures : Les Pionnières du risque 1/3



"Pilote de ballon, parachutiste, homme-canon, funambule de l'extrême, chasseur de baleine... autant de professions où on attend peu les femmes. Et pourtant elles furent là, officiellement ou clandestinement dès les premiers balbutiements de ces disciplines."

A travers cette mini-série en 3 épisodes, nous faisons connaissances avec les héroïnes qui se sont illustrées là où on ne les attendait pas et ont ouvert la voie de l'aventure à la gent féminine d'aujourd'hui.



Premier épisode : Les premières aérostières



Invitée: Marie-Eve Sténuit, auteure du livre "Pionnières du risque. Histoires de femmes intrépides" paru aux éditions du Trésor.

Une série réalisée par Yasmine Boudaka

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire