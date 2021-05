Un Jour dans l'Histoire : Napoléon, le Crépuscule de l'Aigle 4/5 sur Auvio

13h20 à 14h30 : Napoléon, le Crépuscule de l'Aigle



À l'occasion du bicentenaire du décès de Napoléon, La Première diffuse en primeur une série radiophonique inédite, « Napoléon, le Crépuscule de l'Aigle »,

réalisée par Franck Istasse et Pierre Devalet.



5 épisodes de 54 minutes sur les dernières années de l'empereur. Des Cent-Jours jusqu'à sa mort : des années cruciales pour comprendre l'installation durable de la légende napoléonienne dans les siècles suivants.



Avec quatre historiens, parmi les meilleurs spécialistes du premier Empire : Thierry Lentz, Emmanuel de Waresquiel, Pierre Branda et Charles-Éloi Vial.

Épisode 4 : L'évangile de Sainte-Hélène



Napoléon, une fois débarqué à Sainte-Hélène, n'acceptera jamais d'être considéré comme un prisonnier de guerre. Il impose le maintien de l'étiquette impériale à ses quelques compagnons d'exil. Il finit par accepter son sort et décide alors de construire sa légende pour la postérité. Il y réussira notamment par Le Mémorial de Sainte-Hélène.

