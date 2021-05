Un Jour dans l'Histoire : La sculpture investit l'espace public sur Auvio

13h20 : La sculpture investit l'espace public





Nous sommes le 28 octobre 1886, à New York, sur la Liberty Island, au sud de Manhattan, à l'embouchure de l'Hudson à proximité d'Ellis Island.

C'est ce jour-là qu'est inaugurée la statue de la Liberté, œuvre du sculpteur français Auguste Bartholdi.

Elle est le résultat du rêve d'un autre français, le sénateur Edouard de Laboulaye qui avait projeté de célébrer, de façon marquante, les 100 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis.

Éminent juriste, passionné par l'histoire du pays, Laboulaye avait suivi avec passion la guerre de Sécession.

En 1875, un an avant l'anniversaire en question, le politicien lance une souscription pour construire une œuvre d'exception.

Le monument doit jouer le rôle de trait d'union entre les villes qui l'encadrent et s'élever au-dessus des flots pour guider les immigrants et les voyageurs.

Édouard de Laboulaye meurt trois ans avant l'inauguration de l'œuvre de 93 mètres de haut censée incarner «?la Liberté éclairant le monde?».

Quelques années auparavant, dans son recueil de souvenirs intitulé « Choses vues » et publié à titre posthume, Victor Hugo avait noté :

¿Il faut des monuments aux cités de l'homme, autrement où serait la différence entre la ville et la fourmilière ?¿

Moins d'un siècle plus tôt François René de Chateaubriand, alors en exil en Angleterre, écrivait, lui, dans son « Génie du christianisme » :

¿Tous les hommes ont un secret attrait pour les ruines.

Ce sentiment tient à la fragilité de notre nature, à une conformité secrète entre ces monuments détruits et la rapidité de notre existence ».

Quel est le sens de la sculpture dans l'espace public ?





Invitée : Anne Hustache, historienne de l'art.





14 heures : Le jour où l'oiseau, l'enfant et Marie Myriam éblouirent l'Eurovision.



Le samedi 7 mai 1977, la veille de son 20ème anniversaire, Marie Myriam monte sur l'immense scène de Wembley, théâtre de la finale du Concours Eurovision de la Chanson. Elle est vêtue d'une robe longue en mousseline abricot. Derrière elle, 5 choristes. Et plus loin encore, dans la pénombre, l'orchestre.

Elle est la dernière candidate en lice. Toute la soirée elle a vu les autres défiler. Le stress a eu le temps de monter. « Break a leg ! » lui souffle mystérieusement son accompagnatrice anglaise en guise d'encouragement.

Marie Myriam sait que les premières mesures qu'elle chante a cappella seront déterminantes. Si celles-là se passent bien, le reste suivra. Elle y croit. Elle a travaillé, travaillé, travaillé. Jusqu'à l'épuisement.

Soudain, le chœur et l'orchestre s'élancent, rompant le silence le temps de 4 mesures, comme pour secouer le public et recréer un nouveau silence, d'une autre qualité. Alors la voix de Marie Myriam se déploie, seule :

Comme un enfant aux yeux de lumière

Qui voit passer au loin les oiseaux...



Marie Myriam nous raconte l'histoire de l'oiseau et l'enfant.

