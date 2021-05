Un Jour dans l'Histoire : Laïcité à la Francaise, un malentendu ? sur Auvio

13h20 : Laïcité à la Francaise , un malentendu ?



Nous sommes le 11 février 1906, à Rome.

C'est ce jour-là qu'est publiée une lettre encyclique écrite par le pape.

Dans ce texte, intitulé « Vehementer nos » ( ce qui peut se traduire par « Nous fortement ») Pie X condamne, avec une extrême vivacité, la loi de séparation des Églises et de l'État français, du 9 décembre 1905.

S'adressant aux peuple français, le souverain pontife écrit :

« Notre âme est pleine d'une douloureuse sollicitude et notre coeur se remplit d'angoisse quand notre pensée s'arrête sur vous.

Et comment en pourrait-il être autrement, en vérité, au lendemain de la promulgation de la loi qui, en brisant violemment les liens séculaires par lesquels votre nation était unie au siège apostolique, crée à l'Eglise catholique, en France, une situation indigne d'elle et lamentable à jamais.

Le pape ajoute :

« Qu'il faille séparer l'Etat de l'Eglise, c'est une thèse absolument fausse, une très pernicieuse erreur.

Basée, en effet, sur ce principe que l'Etat ne doit reconnaître aucun culte religieux, elle est tout d'abord très gravement injurieuse pour Dieu, car le créateur de l'homme est aussi le fondateur des sociétés humaines et il les conserve dans l'existence comme il nous soutient ».

Un mois plus tôt, Alcime Gouraud, évêque de Vannes, en Bretagne, avait déjà lancé comme un avertissement :

« Nous ne voulons pas la guerre, mais nous l'acceptons s'il le faut pour sauvegarder les droits de Dieu ».

Il faudra de longs combats, des années de tensions entre les partisans de la laïcité et ses opposants avant d'arriver à un terrain d'entente.

Après la Deuxième Guerre mondiale les pratiques religieuses reculent, l'athéisme et l'agnosticisme progressent.

La laïcité paraît aller de soi et unir tous les Français et les Françaises en les distinguant des autres.

Aujourd'hui, elle les divise à l'intérieur, sur le sol national, et provoque la colère des pays musulmans et l'incompréhension de beaucoup d'autres.

En quoi la laïcité à la française est-elle particulière ?

Pourquoi est-elle devenue une cause de tensions, de méfiance et de rejet ?



Invité : Patrick Weil, directeur de recherche au CNRS.

Auteur de « De la laïcité en France » aux éditions Grasset.



14 heures : Les lauréats de la guerre froide



Tout prétexte est bon pour asseoir la domination, fusse l'art musical à son plus haut niveau. C'est ce qu'a montré années après années le palmarès du grand concours musical international Reine Élisabeth, qui dès sa toute première édition, quand il s'appelait encore le concours Eugène Ysaïe, a vu en tête du cortège des lauréats triompher les musiciens de l'URSS. Et ce jusque dans les années 80. David Oistrakh, Emil Gilels, Leonid Kogan et tant d'autres ont fait les grandes heures de ce marathon musical hors du commun. La Russie est certes une grande nation de musique, mais une telle hégémonie a posé question, et c'est avec notre invité Pierre Solot, producteur et animateur de Musiq 3, et oreille critique du concours en piano, que nous allons dévoiler quelques éléments de réponse.



Réalisation : Roxane Brunet.

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire