Un Jour dans l'Histoire : Témoignages d'amour en Chine Impériale sur Auvio

13h20 : Témoignages d'amour en Chine Impériale



Nous sommes au tout début du dix-neuvième siècle, en Chine.

Dans son ouvrage intitulé « Six récits au fil inconstant des jours », le lettré Shen Fu évoque les moments passés avec sa toute jeune épouse.

Il écrit :

« Dans la maison, chaque fois que nous nous rencontrions au coin d'un salon ou au détour d'un corridor, nous nous serrions furtivement la main, le temps de s'informer mutuellement « Où allez-vous ? »

Tout cela, la cœur battant et craignant les regards indiscrets ; au début, en effet, nous n'osions pas afficher notre intimité devant les autres. »

A peu près au même moment, le jeune Yu Biyun, petit fils d'un autre lettré ; perd celle à laquelle il avait été marié alors que tous deux étaient encore des adolescents.

Son beau-frère témoigne de son état :

« Il versa pour elle des larmes que exprimaient une douleur excessive.

Puis il rassembla tous les fragments d'écrits qu'elle avait laissés, les compila et leur donna des noms .

Toutes les traces de sa pratique calligraphique, les brouillons de ses lettres, les petites languettes de papier sur lesquelles elle prenait des notes et des lambeaux de feuilles portant sa belle écriture.

Il en fit un volume, attachant un poème à chacun de ses fragments. »

Avec la filiation et l'autorité impériale, le mariage est l'une des trois institutions fondamentales sur lesquelles repose la société chinoise.

Et l'amour dans tout cela ?

A quelles occasions le contrôle sur les sentiments et leur expression peut-il se relâcher ?

Comment l'amour envisage-t-il la question des genres ?

De quelle manière se fait-il une place en littérature ?

On parle d'amour, aujourd'hui...





Invitée : Françoise Lauwaert, sinologue et anthropologue.

Autrice de « Amours d'encre et de papier en Chine impériale » aux éditions de l'Académie Royale de Belgique.



14 heures : De Pékin à Hankou 2/2



A la fin du XIXème siècle, c'est encore à dos de chameaux ou d'hommes que les transports s'effectuent dans l'Empire du Milieu.

La Chine, à la fois tentée mais prudente envers les inventions industrielles venues d'occident, décide de se doter d'une artère qui reliera le Nord au Sud de cet immense pays...

De Pékin à Hankou, 1214 kilomètres de rail, des centaines de ponts et autant de gare pousseront pour y accueillir le train.

A la manœuvre de cette pharaonique entreprise, une poignée d'ingénieurs chinois, français et belges. Jean Jadot est le chef de cette entreprise qui aura transformé à jamais le visage de la Chine.



Charles Lagrange et François Schuiten racontent cette épopée au micro de Jean-Marc Panis

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire