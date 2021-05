Un Jour dans l'Histoire : Jeanne Duval et Charles Baudelaire : la muse et le poète sur Auvio

13h20 : Jeanne Duval et Charles Baudelaire : la muse et le poète



Nous sommes le 27 mars 1852.

Dans une lettre qu'il adresse à sa mère, Charles Baudelaire écrit :

« Jeanne est devenue un obstacle, non seulement à mon bonheur, ceci serait bien peu de chose, moi aussi je sais sacrifier mes plaisirs et je l'ai prouvé, mais encore au perfectionnement de mon esprit.

[...] J'ai des larmes de honte et de rage dans les yeux en t'écrivant ceci ; et en vérité je suis enchanté qu'il n'y ait aucune arme chez moi ; je pense aux cas où il m'est impossible d'obéir à la raison et à la terrible nuit où je lui ai ouvert la tête avec une console ».

Quatre ans plus tard, le 11 septembre 1856, le poète ajoute, toujours à destination de madame Aupick :

« Ma liaison, liaison de quatorze ans avec Jeanne est rompue.

Ce détachement, cette lutte a duré quinze ans [...]

Moi, je sais que je regretterai toujours cette femme. »

Le 24 mars 1868, onze ans après la mort de l'auteur des « Fleurs du mal, sa mère écrit à l'un des rares fidèles amis de son fils :

« La Vénus noire l'a torturé de toutes manières.

Oh ! si vous saviez !

Et que d'argent elle lui a dévoré !

Dans ses lettres, j'en ai une masse, je ne vois jamais un mot d'amour.

[...] Sa dernière en avril 1866, lorsque je partais pour aller soigner mon pauvre fils à Bruxelles, lorsqu'il était dans de si grands embarras d'argent, elle lui écrit pour une somme qu'il faut qu'il lui envoie de suite.

Comme il a dû souffrir à cette demande qu'il ne pouvait satisfaire !

Tous ces tiraillements ont pu aggraver son mal et pouvaient même en être la cause».

Qui était la vénus noire, amour et muse de Baudelaire ?

Partons sur les traces de Jeanne Duval...



Invité : Bernard Yslaire, « Mademoiselle Baudelaire » aux éditions Dupuis.





14 heures PEKIN HANKOU



A la fin du XIXème siècle, c'est encore à dos de chameaux ou d'hommes que les transports s'effectuent dans l'Empire du Milieu.

La Chine, à la fois tentée mais prudente envers les inventions industrielles venues d'occident, décide de se doter d'une artère qui reliera le Nord au Sud de cet immense pays...

De Pékin à Hankou, 1214 kilomètres de rail, des centaines de ponts et autant de gare pousseront pour y accueillir le train.

A la manœuvre de cette pharaonique entreprise, une poignée d'ingénieurs chinois, français et belges. Jean Jadot est le chef de cette entreprise qui aura transformé à jamais le visage de la Chine.



Charles Lagrange , petit fils de Jean Jadot et François Schuiten racontent cette épopée au micro de Jean-Marc Panis

