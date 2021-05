Un Jour dans l'Histoire : Les Jésuites en mission dans le Nouveau Monde sur Auvio

13h20 : Les Jésuites en mission dans le Nouveau Monde



Nous sommes en 1716.

Dans un compte rendu du missionnaire capucin, Florentin de Bourges, revenu du Nouveau Monde, on peut lire :

« Avant que les pères jésuites eussent porté la lumière de l'évangile dans le Paraguay, ce pays était habité par des peuples tout à fait barbares, sans religion, sans lois, sans société, sans habitation ni demeure fixe ».

Vingt ans plus tôt, le père Sepp, parlant des Indiens, avait écrit au père Stinghailm : « Leur stupidité pour les choses de la religion est telle que les premiers missionnaires doutèrent quelques temps s'ils avaient assez de raison pour être admis aux sacrements ».

En juillet 1753, plus de deux siècles après les premières missions jésuites dans les territoires occupés par les conquistadors, l'un des fonctionnaires royaux responsables d'une de ces missions, Nicolas Neengiru, écrit au gouverneur de Buenos Aires :

« Seigneur gouverneur : l'écoute des mots de votre lettre nous a tous pris par surprise; nous ne croyons pas qu'il ait été dans le saint cœur de notre roi de nous ordonner de déménager, quelque chose de très difficile à réaliser, et nous affirmons que ce ne sont pas les intentions de notre roi.

Les Portugais, oui, nous affirmons qu'ils veulent nous faire du mal et nous obliger à nous déplacer, car ils sont les ennemis de notre bien-être. »

Partons sur les traces des Jésuites en Amérique du sud...



Invité : Marcel-Etienne Dupret, guide-conférencier.



14h00 : Karl Marx à Bruxelles



Le Communisme a été imaginé à Bruxelles, entre Saint-Josse et Ixelles. En effet, entre 1845 et 1848, le philosophe prussien Karl Marx a vécu chez nous en Belgique, dans ces communes de la capitale. Et c'est là qu'il a écrit l'un des ouvrages les plus influents du 19e et du 20e siècle, à savoir « Le manifeste du Parti Communiste ». Chose étrange, dans les rues dont les pavés ont été foulés par Marx, pas une note ni une plaque commémorative, rien ne revient sur ce fait. Voilà pourquoi nous vous proposons de revivre la vie bruxelloise de Karl Marx en compagnie du philosophe politique et économiste Philippe Van Parijs (UC Louvain). « Karl Marx à Bruxelles » est une histoire racontée par Nicolas Buytaers.

