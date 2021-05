Un Jour dans l'Histoire : Lady Stanhope, une aristocrate rebelle au Liban sur Auvio

13h20 : Lady Stanhope, une aristocrate rebelle au Liban



Nous sommes le 18 janvier 1813, à Damas.

Hester Stanhope, aristocrate anglaise en rupture de conventions, écrit :

« Dans quelques jours, je partirai pour Palmyre, habillée comme le fils d'un chef arabe, avec mon aba, ma ceinture de cuir et une lanière de crin de cheval autour de la tête, chevauchant le cheval que le pacha m'a offert ...

Je vais visiter une tribu d'environ quarante mille arabes et en rencontrer cent mille lors de leur marche vers leurs quartier d'hiver.

Avec eux, je suis tout à fait à l'aise.

J'ai de bons amis parmi eux et je ne doute pas que tout ira bien ...

Ce qui me surprend le plus, c'est l'extrême civilité des turcs envers une chrétienne car ils détestent les chrétiens beaucoup plus ici que dans les autres parties de l'Empire ottoman.

Une femme en tenue d'homme, une femme à cheval, tout cela s'oppose à leurs principes et pourtant, jamais un sourire impertinent, je suis totalement libre d'aller où je veux ! »

Vingt ans plus tard, lady Stanhope ajoute :

« J'ai fait ce que j'ai pensé être mon devoir, le devoir de chacun d'entre nous, quelle que soit la religion.

Je ne me reproche rien si ce n'est d'être allée un peu trop loin.

Mais telle est ma nature. »

Indépendante, refusant le mariage au nom de la liberté, courageuse, tyrannique, aventurière, jusqu'auboutiste...

Qui était lady Stanhope, quittant, en 1810, les ministères londoniens pour les secrets de l'Orient ?

Partons sur ses traces ...



Invitée : Laure Dominique Agniel. Autrice de « Lady Stanhope, l'amazone du Liban » Editions Tallandier.



14heures : Adrien de Gerlache 1/2



Nous sommes le 23 janvier 1898. Adrien de Gerlache, officier belge de la Marine de l'Etat, est le premier à s'aventurer sur les banquises de ce continent hostile et mystérieux que l'on nomme alors Antarctide, cette Terra incognita qu'aucun homme n'avait jamais pu atteindre.



Au cours de son exploration de l'Antarctique, Adrien de Gerlache découvre plusieurs îles et un détroit qui porte désormais son nom. Il ajoute à cet exploit une autre performance, bien involontaire celle-là : il se voit contraint d'hiverner sur place avec son équipage, au cœur de la banquise. Par le plus grand des malheurs, son bateau, la Belgica, est prisonnier des glaces...



Alors qu'on la croyait perdue corps et bien, l'expédition d'Adrien de Gerlache revient en Belgique en novembre 1899, plus de deux ans après son départ. L'accueil à Anvers est triomphal.



Un récit en deux parties réalisé par Eric Loze sur la base d'interviews, d'archives et de lectures du « Voyage de la Belgica », le récit écrit par Adrien de Gerlache peu après son retour en Belgique.



Premier épisode : Qui était Adrien de Gerlache ? Quel est le parcours de cet homme qui le mène à diriger cette expédition hors norme ? Comment se passe le voyage de la Belgica dans les mers les plus agitées du globe ?

