Un Jour dans l'Histoire : Des procès pour l'Histoire sur Auvio

13h20 : Des procès pour l'Histoire



Nous sommes en 399 avant notre ère, à Athènes.

Socrate vient est condamné à mort.

Peu de temps après, son disciple Platon raconte la mort du philosophe et rapporte ses dernières paroles, dans un dialogue intitulé « Phédon », du nom d'un autre philosophe grec, Phédon d'Elis.

On peut lire :

« Criton fit un signe à l'esclave qui se tenait tout à côté.

L'esclave sortit et mit un certain temps avant de revenir, suivi de celui qui devait donner le poison et qui l'apportait tout broyé dans une coupe.

Quand il vit l'homme, Socrate lui dit :

« Très bien, mon ami, c'est toi qui t'y connais, que faut-il faire ? - Rien d'autre, répondit-il, qu'aller et venir après avoir bu jusqu'à ce que tu sentes une lourdeur dans les jambes ; à ce moment, allonge-toi : de cette façon, cela fera son effet. »

En même temps, il lui tendit la coupe.

Socrate la prit. [...]

Il porta la coupe à ses lèvres et tout tranquillement, tout facilement, il la vida.

Jusqu'à ce moment, nous avions, pour la plupart, réussi à nous retenir de pleurer ; mais quand nous vîmes qu'il buvait, et qu'il avait bu : impossible ! [...]

L'homme nous montrait que Socrate se refroidissait et devenait raide.

Déjà presque toute la région du bas-ventre était froide ; découvrant son visage (car il se l'était couvert), Socrate dit - et ce furent là les derniers mots qu'il prononça : « Criton, nous devons un coq à Esculape.

Payez cette dette, ne soyez pas négligents. »

Pourquoi Socrate a-t-il été condamné à mort ?

Comment s'est déroulé son jugement ?

Comment la justice a-t-elle évolué à travers les siècles ?

C'est ce que nous allons voir à travers ce procès et quelques autres ...

Invité : Arnaud Pitout, professeur d'histoire.

Auteur de : « De Socrate à Klaus Barbie, une histoire de Procès » ; éd.Jourdans.



14 heures : « Sur les traces de Jean Eugène Robert Houdin », série magique en 4 épisodes



Episode 4 : Retiré de la scène, Jean Eugène Robert Houdin s'installe dans son Prieuré, près de Blois. Une demeure qui devient son premier terrain d'expérimentations pour ses inventions, en faisant la première maison intelligente au monde. Dans cette retraite, l'homme souhaite se consacrer à la science, la mécanique et aux inventions. Au cours de sa vie, il dépose une trentaine de brevets dans des domaines tels que l'horlogerie, l'électricité, l'ophtalmologie et même le sport puisque c'est lui qui est à l'origine du plastron électrique des escrimeurs. Il fera malgré tout une pause dans ce retrait de la scène pour mener une mission en Algérie en tant que magicien, à la demande de Napoléon III.



Une série réalisée par Régine Dubois

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire