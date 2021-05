Un Jour dans l'Histoire : Au Pays Russe à la fin du dix-neuvième siècle avec le linguiste Jules Legras sur Auvio

Au Pays Russe à la fin du dix-neuvième siècle avec le linguiste Jules Legras



Nous sommes en 1895, année de la parution, aux éditions Armand Colin, d'un ouvrage intitulé : « Au pays russe ».

Ce journal de voyage est signé Jules Legras, un linguiste né en 1866 , à Blois, dans le Loir-et-Cher, en France.

L'auteur à commencer à voyager dans le monde slave cinq ans plus tôt.

Sa rencontre avec le pays des tsars a lieu loin des cercles aristocratiques habituellement privilégiés par ses collègues bourlingueurs.

Legras, lui, se confronte à l'âme russe véritable, celle des moujiks, des gens du peuple souvent confrontés aux extrêmes difficultés.

Legras raconte les tableaux de la vie quotidienne, il écrit :

« Voici une scène que je revois encore, dans une grande rue droite : un sergent de ville, jeune et bel homme, vient de prendre son service ; c'est un dimanche ; il est tiré à quatre épingle, rasé de frais avec la moustache relevée au fer.

Une voiture à deux chevaux, munie de ces roues en caoutchouc qui lancent la boue jusqu'au premier étage, arrive (...)

Elle a passé, lançant un double jet boueux ; le sergent de ville a été inondé du haut en bas : son manteau ruisselle, et son visage est criblé d'une boue jaunâtre faite de poussière et de crottin de cheval.

Tranquillement, il s'essuie, sans un geste de colère, tout en regardant la voiture disparaître au loin.

-« Svini ! » (Les cons !) dit quelqu'un en passant près de l'agent pour traverser la rue.

-« ça ne fait rien ! » répond celui-ci avec un sourire. »

« Au pays russe » deviendra un classique incontournable des récits de voyage en pays slaves.

Mettons nos pas dans ceux de Jules Legras...



Invité : Philippe Artières, responsable de l'édition du récit de Jules Legras aux éditions Mercure de France, dans la collection « Le temps retrouvé ».



Sur les traces de Jean Eugène Robert Houdin, série magique en 4 épisodes

Episode 2 : Jean Eugène Robert Houdin, horloger de formation, travaille à la concrétisation de son rêve, un théâtre dédié à la magie. Le théâtre des soirées fantastiques de Robert Houdin ouvre ses portes le 3 juillet 1845 à Paris, présentant des tours de magie inédits et des automates magiques créé par le maitre des lieux lui-même. Une nouvelle façon de présenter l'art magique sur scène voit le jour.

