Un Jour dans l'Histoire : Europe, aux origines d'une idée sur Auvio

13H20 : Europe, aux origines d'une idée



Nous sommes dans des temps très, très anciens...

Le jour où la princesse phénicienne de Tyr, fille du roi Agénor et de son épouse Téléphassa, est séduite par Zeus qui a pris la forme d'un taureau blanc.

Le dieu suprême, du ciel et de la foudre, emmène sa conquête en Crête, à Gortyne, où, ayant retrouvé sa forme initiale, il s'unit à elle.

Le père de la jeune captive envoie ses fils à la recherche de leur sœur, mais rien n'y fait : nulle trace.

Europe, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, a bel et bien disparu.

Disparue mais vivante car le mythe de l'enlèvement d'Europe va traverser les siècles et se transformer en une idée de paix et de rassemblement des peuples libérés des replis identitaires.

En 1934, Stefan Zweig écrira, dans un de ses « Appels aux Européens » :

L'égoïsme sacré du nationalisme restera toujours plus accessible à la moyenne des individus que l'altruisme sacré du sentiment européen, parce qu'il est toujours, ajoute l'écrivain austro-hongrois, plus aisé de reconnaître ce qui vous appartient que de comprendre votre voisin avec respect et désintéressement. »

De quelles manières l'idée d'union européenne est-elle devenue une réalité ?

De l'Antiquité à l'aube des guerres mondiales : retour aux origines...

Invité : Henri Deleersnijder, professeur d'histoire et collaborateur à l'Université de Liège.

« L'Europe, du mythe à la réalité » aux éditions Mardaga.



14Heures « Sur les traces de Jean Eugène Robert Houdin », série magique en 4 épisodes



Episode 1 : Surnommé le père de la magie moderne, le français Jean-Eugène Robert Houdin est né dans une famille d'horloger à Blois. Passionné de mécanique dès son plus jeune âge, il suivra le chemin de l'apprentissage en horlogerie. Un chemin sur lequel il croise la route de la magie et des illusions, une nouvelle passion au service de laquelle il va mettre toute son inventivité et sa science.

Une série réalisée par Régine Dubois

