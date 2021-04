Un Jour dans l'Histoire : Guillaume De Beaujeu : le dernier Templier de Terre Sainte sur Auvio

13h20 : Guillaume De Beaujeu : le dernier Templier de Terre Sainte

Nous sommes le 5 avril 1291 à Acre , citée portuaire au nord du royaume de Jérusalem.

A la tête d'une armée de 220 000 soldats, disposant de nombreuses machines de guerre, le sultan Al-Ashraf entame le siège de ce bastion de l'Orient latin.

Pour défendre la Terre sainte, Guillaume de Beaujeu, élevé dix-huit ans plus tôt, à la dignité de grand-maître de l'Ordre du Temple, ne ménage pas ses efforts et participe activement aux combats.

Mais, à la fin du mois de mai, il trouve la mort sur les remparts de la forteresse qui tombe le jour même.

L'événement marque la fin des dernières positions latines en Orient.

Débute alors la construction d'une image glorieuse de Guillaume de Beaujeu : valeureux guerrier, héros de la chrétienté.

Une image qui va se fissurer sous les coups de boutoir lancés contre les Templiers.

Guillaume de Beaujeu disparait de la mémoire collective.

Quel a été son rôle exact dans la chute du royaume de Jérusalem ?.

Pourquoi a-t-il été relégué dans les coulisses obscures de l'histoire ?



Invité : Louis de Vasselot de Régné.

Auteur de « Le dernier templier de Terre sainte - Vie et mort de Guillaume de Beaujeu » Editions Vendemiaire.



14 heures : Son nom est Fleming, Ian Fleming

Écrivain, on lui doit les aventures de l'agent secret James Bond. Également journaliste, Fleming a parcouru la planète entière pour ses reportages. Officier du renseignement naval pendant la Seconde Guerre mondiale, Fleming fut encore à l'origine de nombreuses fakes news comme on dit aujourd'hui pour déstabiliser l'ennemi allemand. Le point commun de ces nombreuses vies : l'aventure ! Ou plutôt des aventures que nous allons revivre avec l'historien français Christian Destremau. Spécialiste de la Seconde Guerre mondiale et de la culture britannique, il a publié chez Perrin Biographie ce livre intitulé « Ian Fleming, les vies secrètes du créateur de James Bond » ! Car oui, emprunter les chemins décrits par Ian Fleming c'est aussi croiser la route de Winston Churchill et de John Fitzgerald Kennedy. Entre ses récits d'espionnage sur fond de guerre froide et sa vie d'homme à femmes à la Jamaïque, étudier le parcours de Ian Fleming, c'est surtout découvrir, d'une autre manière, 60 ans de l'Histoire de la Grande-Bretagne et de son influence.

Une séquence réalisée par Nicolas Buytaers

Casting et équipe Animateur Laurent DEHOSSAY Émission Un Jour dans l'Histoire