Un Jour dans l'Histoire : Le rire des femmes sur Auvio

On a longtemps opposé rire et féminité. Faire rire était une prérogative des hommes. Car le rire possède un pouvoir de subversion, et la société se méfie des rieuses. Revanche des femmes à qui ont longtemps été refusées l'instruction, la parole et l'écriture, la conquête du rire leur offre un terrain de liberté. Mais le chemin a été long. Jusqu'à une époque récente, au théâtre, au cirque, dans la littérature, on ne trouvait pas de professionnelle du rire. Le rire des femmes était tenu sous contrôle : la bienséance, les règles de la conversation et de la séduction, la morale leur interdisaient de se laisser aller à rire ou à faire rire. C'est que l'esprit des femmes ne doit pas moins être couvert que leur corps : un coeur pur et un corps silencieux, telle est la vocation du féminin. Si la femme peut sourire, par attendrissement ou amusement, elle ne peut rire. C'est à cette conquête du rire, à cette lente et délicate prise de pouvoir que s'attache ce livre, de l'Antiquité, avec Aristote et Aristophane, jusqu'aux one woman show de nos jours, qui s'autorisent à être indifféremment drôles, jolies, bêtes ou méchantes - au risque, peut-être, de banaliser ce qui avait longtemps été défendu.

Invitée : , Sabine Melchior-Bonnet, historienne, spécialiste de l'histoire des sensibilités et autrice « Le rire des femmes » aux éditions Puf.



Source de vie et d'émerveillement, les mers et océans sont le théâtre des grandes aventures fondatrices du monde actuel. Explorations, conquêtes, commerces... leur domination a été un enjeu majeur dans les luttes que se sont livrées les grandes puissances depuis l'Antiquité.

On évoque avec Yasmine Boudaka ces moments clé de l'histoire avec Philippe Berkenbaum, journaliste et concepteur du hors-série du Vif « La grande histoire des mers »

