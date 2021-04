Un Jour dans l'Histoire : Un infernal meilleur des mondes possibles sur Auvio

13h20 : Un infernal meilleur des mondes possibles



Nous sommes en 1946.

Quatorze ans après la publication de son roman « Le meilleur des mondes », un an après le largage, par les Américains, des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki , Aldous Huxley rédige une nouvelle préface à son best-seller.

Il écrit :

« Les gens qui gouverne le « Meilleur des mondes » peuvent bien ne pas être sains d'esprit (au sens qu'on peut appeler absolu de ce mot) ; mais ce ne sont pas des fous, et leur but n'est pas l'anarchie, mais la stabilité sociale.

C'est afin d'assurer la stabilité qu'ils effectuent, par des moyens scientifique, la révolution ultime (...)

L'auteur ajoute :

« Le résultat, la chose, est assez évidente, sera une série de changements économiques et sociaux plus rapides et plus complets que tout ce qui s'est vu à ce jour.

Toutes les formes générales existantes de la vie humaine seront brisées, et il faudra improviser des formes nouvelles pour ce conformer à ce fait non humain (...) et si l'humanité n'y est pas adaptée, ma foi, ce sera tant pis pour l'humanité... »

Huxley n'est pas le seul auteur à avoir réfléchit au devenir de notre monde, d'autres, savants, penseurs, philosophes, l'ont précédé ou lui ont emboité le pas, ils ont proposé leur version, tantôt optimiste, tantôt pessimiste, parfois ironique.

Souvent effrayante.

Leibniz, Voltaire, Orwell, Camus et les autres, suivons-les dans un infernal meilleur des mondes possibles...



Invité : Daniel Salvatore Schiffer, professeur de philosophie de l'art à l'Ecole supérieure de l'Académie Royale des Beaux-Arts de Liège.

Auteur avec, Elsa Godart et Robert Redeker, de « Le meilleur des mondes possibles » ; éd.Samsa.





14heures : La grande histoire des mers : La conquête militaire 2/3



Source de vie et d'émerveillement, les mers et océans sont le théâtre des grandes aventures fondatrices du monde actuel. Explorations, conquêtes, commerces... leur domination a été un enjeu majeur dans les luttes que se sont livrées les grandes puissances depuis l'Antiquité.

On évoque avec Yasmine Boudaka ces moments clé de l'histoire avec Philippe Berkenbaum, journaliste et concepteur du hors-série du Vif « La grande histoire des mers »

